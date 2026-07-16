Galaxy S27 Ultra: Τέλος στις φήμες για οριζόντια κάμερα — αλλά κάτι άλλο αλλάζει

Οι φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες στα social media χαρακτηρίζονται εσφαλμένες, με τη συσκευή να αναμένεται σχεδόν πανομοιότυπη με το σημερινό Galaxy S26 Ultra.

Τι έλεγαν οι φήμες

Οι διαδεδομένες αναφορές μιλούσαν για πλήρη αλλαγή στη διάταξη της πίσω κάμερας, με τους φακούς να μετακινούνται σε οριζόντια γραμμή —μια αισθητική που θύμιζε το παλιό Galaxy S10. Η νέα αναφορά, που προέρχεται από νοτιοκορεατικό blog, τις διαψεύδει σχεδόν στο σύνολό τους.

Ίδιος σχεδιασμός, μικρές αλλαγές

Σύμφωνα με το πηγή, η Samsung εξετάζει μόνο ήσσωνες τροποποιήσεις στο σχέδιο, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής εν μέσω ελλείψεων σε εξαρτήματα και αύξησης των τιμών μνήμης. Το Galaxy S27 Ultra αναμένεται να διατηρήσει την ίδια αισθητική ταυτότητα με τον προκάτοχό του, χωρίς εντυπωσιακές αλλαγές στο design.

Πιθανή απώλεια ενός φακού

Το πιο απτό ενδεχόμενο cost-cutting αφορά την κάμερα: η Samsung φέρεται να εξετάζει την αφαίρεση ενός φακού που θεωρεί λιγότερο απαραίτητο για τους χρήστες. Στο χειρότερο σενάριο, το S27 Ultra θα μοιάζει εξωτερικά με το S26 Ultra αλλά θα διαθέτει έναν λιγότερο αισθητήρα κάμερας. Ιστορικά, η Samsung έχει ξαναπεριορίσει δυνατότητες ζουμ σε προηγούμενες γενιές Galaxy, οπότε το σενάριο δεν είναι πρωτόγνωρο. Παράλληλα, το φθηνότερο Galaxy S27 Pro φέρεται ήδη να μοιράζεται μεγάλο μέρος του συστήματος κάμερας με το Ultra, κάτι που κάνει μια τέτοια περικοπή στο κορυφαίο μοντέλο ακόμη πιο αισθητή. Ακόμη κι έτσι, η μπαταρία των 5.000 mAh αναμένεται να παραμείνει ίδια, με μόνο μέτριες βελτιώσεις απόδοσης.

ΠΗΓΗ: techblog.gr