Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Αίτημα του πατέρα των δύο παιδιών να μεταβεί στη Βουλγαρία για την κηδεία

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε με τον νέο συνήγορο υπεράσπισης του Χρίστο Θεοδούλου.

Η διαδικασία έγινε με τηλεδιάσκεψη με Ανώτατο Δικαστή από την Βρετανία.

Αρχικά ο Ανώτατος Δικαστής ασχολήθηκε με τεχνικές λεπτομέρειες της υπόθεσης ενώ στη συνέχεια με βασικές λεπτομέρειες.

Ο Ανώτατος Δικαστής απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο ανέφερε «ξέρω ότι θέλετε να πάτε στην Βουλγαρία για την κηδεία των παιδιών. Ο κ. Θεοδούλου θα καταχωρήσει γραπτώς το αίτημα σας και η Κατηγορούσα Αρχή θα απαντήσει γραπτώς».

Σε δυο εβδομάδες από σήμερα δηλαδή στις 30 Ιουλίου, θα γίνει ξανά ακρόαση ενώπιον του Δικαστηρίου και θα είναι παρών και ο κατηγορούμενος ο οποίος θα ακούσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστή.

Η μεθεπόμενη ακρόαση έχει οριστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου.

Ο Ανώτατος Δικαστής διέταξε όπως η Κατηγορούσα Αρχή δώσει το μαρτυρικό υλικό στον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Σε εκείνη την δικάσιμο θα απαγγελθούν εκ νέου οι κατηγορίες και θα απαντήσει ο κατηγορούμενος εάν παραδέχεται ή όχι.

Στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος απαντήσει μη παραδοχή η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου. Εάν τα δυο μέρη το ζητήσουν είναι εφικτό να γίνουν νωρίτερα οι επόμενες δικάσιμοι.

Για το κατά πόσο υπάρχει αίτημα ο κατηγορούμενος να αφεθεί ελεύθερος με όρους, ο Ανώτατος Δικαστής ανέφερε πως θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα και θα γίνει διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών.

Επίσης ο Ανώτατος Δικαστής ανέφερε «εάν υπάρχει αίτημα να γίνουν οι ακροάσεις σε ανοιχτό ή κλειστό δικαστήριο θα πρέπει να αναφερθεί από τις δύο πλευρές».

Η Κατηγορούσα Αρχή απάντησε «θα το δούμε στην πορεία» ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε πως δεν είναι σε θέση να απαντήσει για αυτό το θέμα την δεδομένη στιγμή.

Στην προηγούμενη δικάσιμο απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες στον πατέρα των δύο παιδιών.

Συγκεκριμένα η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο πατέρας είναι πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης κατά παράβαση του άρθρου 2010 του ποινικού κώδικα η οποία επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 4 χρόνια ή σε χρηματική ποινή 2.500 λίρες για κάθε αδίκημα ή συνδυασμό των δύο ποινών.

ΚΥΠΕ