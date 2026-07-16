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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Αίτημα του πατέρα των δύο παιδιών να μεταβεί στη Βουλγαρία για την κηδεία

 16.07.2026 - 13:24
Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Αίτημα του πατέρα των δύο παιδιών να μεταβεί στη Βουλγαρία για την κηδεία

Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας παρουσιάστηκε εκ νέου ο πατέρας των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στις 28 Ιουνίου 2026 στο Ξυλοφάγου, με τον Ανώτατο Δικαστή να δίνει οδηγίες για την πορεία της υπόθεσης. Αίτημα του κατηγορουμένου να μεταβεί στη Βουλγαρία για την κηδεία των παιδιών του θα εξεταστεί κατόπιν γραπτής αίτησης της υπεράσπισης.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε με τον νέο συνήγορο υπεράσπισης του Χρίστο Θεοδούλου.

Η διαδικασία έγινε με τηλεδιάσκεψη με Ανώτατο Δικαστή από την Βρετανία.

Αρχικά ο Ανώτατος Δικαστής ασχολήθηκε με τεχνικές λεπτομέρειες της υπόθεσης ενώ στη συνέχεια με βασικές λεπτομέρειες.

Ο Ανώτατος Δικαστής απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο ανέφερε «ξέρω ότι θέλετε να πάτε στην Βουλγαρία για την κηδεία των παιδιών. Ο κ. Θεοδούλου θα καταχωρήσει γραπτώς το αίτημα σας και η Κατηγορούσα Αρχή θα απαντήσει γραπτώς».

Σε δυο εβδομάδες από σήμερα δηλαδή στις 30 Ιουλίου, θα γίνει ξανά ακρόαση ενώπιον του Δικαστηρίου και θα είναι παρών και ο κατηγορούμενος ο οποίος θα ακούσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστή.

Η μεθεπόμενη ακρόαση έχει οριστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου.

Ο Ανώτατος Δικαστής διέταξε όπως η Κατηγορούσα Αρχή δώσει το μαρτυρικό υλικό στον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Σε εκείνη την δικάσιμο θα απαγγελθούν εκ νέου οι κατηγορίες και θα απαντήσει ο κατηγορούμενος εάν παραδέχεται ή όχι.

Στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος απαντήσει μη παραδοχή η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου. Εάν τα δυο μέρη το ζητήσουν είναι εφικτό να γίνουν νωρίτερα οι επόμενες δικάσιμοι.

Για το κατά πόσο υπάρχει αίτημα ο κατηγορούμενος να αφεθεί ελεύθερος με όρους, ο Ανώτατος Δικαστής ανέφερε πως θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα και θα γίνει διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών.

Επίσης ο Ανώτατος Δικαστής ανέφερε «εάν υπάρχει αίτημα να γίνουν οι ακροάσεις σε ανοιχτό ή κλειστό δικαστήριο θα πρέπει να αναφερθεί από τις δύο πλευρές».

Η Κατηγορούσα Αρχή απάντησε «θα το δούμε στην πορεία» ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε πως δεν είναι σε θέση να απαντήσει για αυτό το θέμα την δεδομένη στιγμή.

Στην προηγούμενη δικάσιμο απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες στον πατέρα των δύο παιδιών.

Συγκεκριμένα η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο πατέρας είναι πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης κατά παράβαση του άρθρου 2010 του ποινικού κώδικα η οποία επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 4 χρόνια ή σε χρηματική ποινή 2.500 λίρες για κάθε αδίκημα ή συνδυασμό των δύο ποινών.

ΚΥΠΕ

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