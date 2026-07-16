Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕνώπιον Δικαστηρίου οι τρεις κατηγορούμενοι για τα αδικήματα κατά ανηλίκων – Επιφυλάχθηκε για τη νομική αρωγή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ενώπιον Δικαστηρίου οι τρεις κατηγορούμενοι για τα αδικήματα κατά ανηλίκων – Επιφυλάχθηκε για τη νομική αρωγή

 16.07.2026 - 12:55
Ενώπιον Δικαστηρίου οι τρεις κατηγορούμενοι για τα αδικήματα κατά ανηλίκων – Επιφυλάχθηκε για τη νομική αρωγή

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου παρουσιάστηκαν σήμερα ο 46χρονος πατέρας και τα δύο ενήλικα παιδιά του, ηλικίας 23 και 21 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνολικά 122 κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα βίας και κακοποίησης σε βάρος ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν νομική αρωγή, με το Δικαστήριο να επιφυλάσσει την απόφασή του, ενώ όρισε νέα δικάσιμο για τις 8 Σεπτεμβρίου, διατάσσοντας τη συνέχιση της κράτησής τους μέχρι τότε.

Στην επόμενη δικάσιμο αναμένεται οι κατηγορούμενοι να απαντήσουν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Υπενθυμίζεται ότι το Εφετείο Κύπρου είχε ανατρέψει την πρωτόδικη απόφαση και διέταξε την κράτηση μέχρι τη δίκη του 46χρονου πατέρα και των δύο ενήλικων παιδιών του.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά 122 κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν σε βάρος των παιδιών της οικογένειας από το 2013 έως τον Μάιο του 2026. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται κατηγορίες για συστηματική σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, κακομεταχείριση παιδιών, απαγωγή, άσεμνη επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση, απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλές, κοινές επιθέσεις και εξευτελιστική μεταχείριση.

Κατηγορούμενοι είναι ο πατέρας 46 ετών, η κόρη του 23 ετών και ο γιος του 21 ετών οι οποίοι είναι υπόδικοι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έσβησε» ο Χαράλαμπος Λεαντζή: Θρήνος για τον 26χρονο που συγκίνησε το παγκύπριο με τον πολυετή αγώνα του
Σοβαρή καταγγελία νεαρής οδηγού για επικίνδυνη οδήγηση στη Λευκωσία – «Με προσπέρασε, με έβριζε και με απειλούσε» - Φωτογραφία
Μεγάλες αλλαγές στα αεροπορικά ταξίδια: Τι κερδίζουν πλέον οι επιβάτες της ΕΕ
VIDEO: Σοκάρουν οι επικίνδυνες παρανομίες στους δρόμους της Λεμεσού - «Από θαύμα δεν θρηνούμε θύματα»
Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που τα οχήματα τυλίγονται στις φλόγες έξω από το Νοσοκομείο Λευκωσίας
15 στέκια στη Λευκωσία για το πιο λαχταριστό οφτό του καλοκαιριού – Κάνε τώρα κράτηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Έσβησε» ο Χαράλαμπος Λεαντζή: Θρήνος για τον 26χρονο που συγκίνησε το παγκύπριο με τον πολυετή αγώνα του

 16.07.2026 - 12:41
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Αίτημα του πατέρα των δύο παιδιών να μεταβεί στη Βουλγαρία για την κηδεία

 16.07.2026 - 13:24
Στην Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες στα τέλη Ιουλίου – Αναμένονται ανακοινώσεις

Στην Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες στα τέλη Ιουλίου – Αναμένονται ανακοινώσεις

Την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες στα τέλη Ιουλίου – Αναμένονται ανακοινώσεις

Στην Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες στα τέλη Ιουλίου – Αναμένονται ανακοινώσεις

  •  16.07.2026 - 11:53
Στο Προεδρικό η Γραμματεία του ΔΗΚΟ - Νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Στο Προεδρικό η Γραμματεία του ΔΗΚΟ - Νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

  •  16.07.2026 - 13:43
Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Αίτημα του πατέρα των δύο παιδιών να μεταβεί στη Βουλγαρία για την κηδεία

Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Αίτημα του πατέρα των δύο παιδιών να μεταβεί στη Βουλγαρία για την κηδεία

  •  16.07.2026 - 13:24
Ενώπιον Δικαστηρίου οι τρεις κατηγορούμενοι για τα αδικήματα κατά ανηλίκων – Επιφυλάχθηκε για τη νομική αρωγή

Ενώπιον Δικαστηρίου οι τρεις κατηγορούμενοι για τα αδικήματα κατά ανηλίκων – Επιφυλάχθηκε για τη νομική αρωγή

  •  16.07.2026 - 12:55
ΥΠΑΝ: Πλήρης ταύτιση ως προς τα ευρήματα της Ελεγκτικής για την ασφάλεια στα σχολεία

ΥΠΑΝ: Πλήρης ταύτιση ως προς τα ευρήματα της Ελεγκτικής για την ασφάλεια στα σχολεία

  •  16.07.2026 - 12:22
Μεγάλες αλλαγές στα αεροπορικά ταξίδια: Τι κερδίζουν πλέον οι επιβάτες της ΕΕ

Μεγάλες αλλαγές στα αεροπορικά ταξίδια: Τι κερδίζουν πλέον οι επιβάτες της ΕΕ

  •  16.07.2026 - 13:30
Με βίντεο AΙ παρουσιάζουν τον Μητροπολίτη Αθανάσιο να διαφημίζει φαρμακευτικό προϊόν - «Προωθείται κακόβουλα»

Με βίντεο AΙ παρουσιάζουν τον Μητροπολίτη Αθανάσιο να διαφημίζει φαρμακευτικό προϊόν - «Προωθείται κακόβουλα»

  •  16.07.2026 - 11:36
The Odyssey: Πώς ο Christopher Nolan μετέτρεψε ένα κλασικό ελληνικό έργο στην ίσως σκληρότερη και πιο πανούργα αποδόμηση του Τραμπισμού

The Odyssey: Πώς ο Christopher Nolan μετέτρεψε ένα κλασικό ελληνικό έργο στην ίσως σκληρότερη και πιο πανούργα αποδόμηση του Τραμπισμού

  •  16.07.2026 - 13:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα