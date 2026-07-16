Ενώπιον Δικαστηρίου οι τρεις κατηγορούμενοι για τα αδικήματα κατά ανηλίκων – Επιφυλάχθηκε για τη νομική αρωγή

Στην επόμενη δικάσιμο αναμένεται οι κατηγορούμενοι να απαντήσουν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Υπενθυμίζεται ότι το Εφετείο Κύπρου είχε ανατρέψει την πρωτόδικη απόφαση και διέταξε την κράτηση μέχρι τη δίκη του 46χρονου πατέρα και των δύο ενήλικων παιδιών του.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά 122 κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν σε βάρος των παιδιών της οικογένειας από το 2013 έως τον Μάιο του 2026. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται κατηγορίες για συστηματική σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, κακομεταχείριση παιδιών, απαγωγή, άσεμνη επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση, απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλές, κοινές επιθέσεις και εξευτελιστική μεταχείριση.

Κατηγορούμενοι είναι ο πατέρας 46 ετών, η κόρη του 23 ετών και ο γιος του 21 ετών οι οποίοι είναι υπόδικοι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ