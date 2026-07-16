Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕΔΕΚ: Παρέμβαση της Επιτροπής Συνεδρίων μετά την παραίτηση Αναστασίου – Έκκληση για σεβασμό στις διαδικασίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΔΕΚ: Παρέμβαση της Επιτροπής Συνεδρίων μετά την παραίτηση Αναστασίου – Έκκληση για σεβασμό στις διαδικασίες

 16.07.2026 - 10:21
ΕΔΕΚ: Παρέμβαση της Επιτροπής Συνεδρίων μετά την παραίτηση Αναστασίου – Έκκληση για σεβασμό στις διαδικασίες

Η Επιτροπή Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου Μελών της ΕΔΕΚ τοποθετήθηκε δημόσια μετά την πρόσφατη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου και την παραίτηση του προέδρου του κόμματος, Νίκου Αναστασίου, εκφράζοντας τη λύπη και την απογοήτευσή της για τις εξελίξεις.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή απευθύνει έκκληση προς τον Νίκο Αναστασίου να ανακαλέσει την παραίτησή του, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι, σε περίπτωση που η παραίτηση παραμείνει σε ισχύ, θα πρέπει να τηρηθούν με απόλυτο σεβασμό οι θεσμικές διαδικασίες του κόμματος και όλες οι πρόνοιες του καταστατικού, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζει η παράταξη.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το Έκτακτο Συνέδριο της ανέθεσε δύο βασικές αποστολές: τον συντονισμό της πορείας προς το Καταστατικό και το Τακτικό Εκλογικό Συνέδριο, καθώς και την εξυγίανση του μητρώου μελών, στη βάση της απόφασης για άρση των διαγραφών.

Όπως αναφέρεται, η λειτουργία της Επιτροπής δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τα θεσμικά όργανα του κόμματος ούτε με τις πρόνοιες του καταστατικού. Αντίθετα, υπογραμμίζεται ότι το έργο της θα συνεχίσει να υλοποιείται με πλήρη προσήλωση στους θεσμούς, τη διαφάνεια και τις δημοκρατικές διαδικασίες, ενώ θα ενημερώνει τακτικά τόσο το Πολιτικό Γραφείο όσο και την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο των εργασιών της.

Κλείνοντας, η Επιτροπή καλεί όλα τα μέλη της ΕΔΕΚ να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, με γνώμονα την αγάπη για το ιστορικό κίνημα, διαφυλάσσοντας τη νομιμότητα, τις δημοκρατικές διαδικασίες και την προοπτική ανασυγκρότησης του κόμματος.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση εγκρίθηκε σε σύσκεψη της Επιτροπής στις 15 Ιουλίου 2026, παρουσία των μελών Διομήδη Διομήδους, Μιχάλη Κουταλιανού, Παύλου Μιχαήλ και Νίκου Νικολαΐδη.

 
 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεν άλλαξε τίποτα μετά τις καταγγελίες: Εκτός λειτουργίας παραμένουν τα κουδούνια στο Νοσοκομείο Λάρνακας
«Μπλόκο» της Αστυνομίας σε όλη την Κύπρο: Δεκάδες παραβάσεις και συλλήψεις
Ανατροπή στα take-away: Θα μπορείς να πιεις καφέ στο… δικό σου ποτήρι - QR code και τέλος στις συσκευασίες όπως τις ξέραμε
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Ιουλίου
Πέντε ψήφοι έφεραν τα πάνω κάτω: Η ένσταση που μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση της Βουλής
Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού» σήμερα - «Χτυπάει» 40αρια η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πίσω από κλειστές πόρτες η δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος: «Κλείδωσε» η διαδικασία για τις σοβαρές κατηγορίες βιασμού

 16.07.2026 - 10:10
Επόμενο άρθρο

Προσοχή: Καταζητείται ο 38χρονος Χαράλαμπος για κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών - Δείτε φωτογραφία

 16.07.2026 - 10:29
Ο Κ. Ντιάν ενημερώνει τα κράτη-μέλη ΣΑ ΟΗΕ: Ενδέχεται επίσκεψη ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο

Ο Κ. Ντιάν ενημερώνει τα κράτη-μέλη ΣΑ ΟΗΕ: Ενδέχεται επίσκεψη ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο

Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στη Κύπρο και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του διεθνούς οργανισμού στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Κασίμ Ντιάν, θα ενημερώσει σήμερα στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Κύπρου) το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε κλειστές διαβουλεύσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Κ. Ντιάν ενημερώνει τα κράτη-μέλη ΣΑ ΟΗΕ: Ενδέχεται επίσκεψη ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο

Ο Κ. Ντιάν ενημερώνει τα κράτη-μέλη ΣΑ ΟΗΕ: Ενδέχεται επίσκεψη ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο

  •  16.07.2026 - 06:56
ΕΔΕΚ: Παρέμβαση της Επιτροπής Συνεδρίων μετά την παραίτηση Αναστασίου – Έκκληση για σεβασμό στις διαδικασίες

ΕΔΕΚ: Παρέμβαση της Επιτροπής Συνεδρίων μετά την παραίτηση Αναστασίου – Έκκληση για σεβασμό στις διαδικασίες

  •  16.07.2026 - 10:21
Πίσω από κλειστές πόρτες η δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος: «Κλείδωσε» η διαδικασία για τις σοβαρές κατηγορίες βιασμού

Πίσω από κλειστές πόρτες η δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος: «Κλείδωσε» η διαδικασία για τις σοβαρές κατηγορίες βιασμού

  •  16.07.2026 - 10:10
Ελεγκτική Υπηρεσία: «Παίζουν με τη φωτιά» στα δημόσια σχολεία - Χωρίς πιστοποιητικά πυροπροστασίας και ηλεκτρολογικούς ελέγχους

Ελεγκτική Υπηρεσία: «Παίζουν με τη φωτιά» στα δημόσια σχολεία - Χωρίς πιστοποιητικά πυροπροστασίας και ηλεκτρολογικούς ελέγχους

  •  16.07.2026 - 09:01
Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που τα οχήματα τυλίγονται στις φλόγες έξω από το Νοσοκομείο Λευκωσίας

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που τα οχήματα τυλίγονται στις φλόγες έξω από το Νοσοκομείο Λευκωσίας

  •  16.07.2026 - 09:51
Δεν άλλαξε τίποτα μετά τις καταγγελίες: Εκτός λειτουργίας παραμένουν τα κουδούνια στο Νοσοκομείο Λάρνακας

Δεν άλλαξε τίποτα μετά τις καταγγελίες: Εκτός λειτουργίας παραμένουν τα κουδούνια στο Νοσοκομείο Λάρνακας

  •  16.07.2026 - 06:21
Θα μας «κάψει» ο καιρός με 40αρι - Πότε θα τεθεί σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση

Θα μας «κάψει» ο καιρός με 40αρι - Πότε θα τεθεί σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση

  •  16.07.2026 - 09:13
VIDEO: Σοκάρουν οι επικίνδυνες παρανομίες στους δρόμους της Λεμεσού - «Από θαύμα δεν θρηνούμε θύματα»

VIDEO: Σοκάρουν οι επικίνδυνες παρανομίες στους δρόμους της Λεμεσού - «Από θαύμα δεν θρηνούμε θύματα»

  •  16.07.2026 - 10:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα