ΕΔΕΚ: Παρέμβαση της Επιτροπής Συνεδρίων μετά την παραίτηση Αναστασίου – Έκκληση για σεβασμό στις διαδικασίες

Η Επιτροπή Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου Μελών της ΕΔΕΚ τοποθετήθηκε δημόσια μετά την πρόσφατη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου και την παραίτηση του προέδρου του κόμματος, Νίκου Αναστασίου, εκφράζοντας τη λύπη και την απογοήτευσή της για τις εξελίξεις.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή απευθύνει έκκληση προς τον Νίκο Αναστασίου να ανακαλέσει την παραίτησή του, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι, σε περίπτωση που η παραίτηση παραμείνει σε ισχύ, θα πρέπει να τηρηθούν με απόλυτο σεβασμό οι θεσμικές διαδικασίες του κόμματος και όλες οι πρόνοιες του καταστατικού, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζει η παράταξη.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το Έκτακτο Συνέδριο της ανέθεσε δύο βασικές αποστολές: τον συντονισμό της πορείας προς το Καταστατικό και το Τακτικό Εκλογικό Συνέδριο, καθώς και την εξυγίανση του μητρώου μελών, στη βάση της απόφασης για άρση των διαγραφών.

Όπως αναφέρεται, η λειτουργία της Επιτροπής δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τα θεσμικά όργανα του κόμματος ούτε με τις πρόνοιες του καταστατικού. Αντίθετα, υπογραμμίζεται ότι το έργο της θα συνεχίσει να υλοποιείται με πλήρη προσήλωση στους θεσμούς, τη διαφάνεια και τις δημοκρατικές διαδικασίες, ενώ θα ενημερώνει τακτικά τόσο το Πολιτικό Γραφείο όσο και την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο των εργασιών της.

Κλείνοντας, η Επιτροπή καλεί όλα τα μέλη της ΕΔΕΚ να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, με γνώμονα την αγάπη για το ιστορικό κίνημα, διαφυλάσσοντας τη νομιμότητα, τις δημοκρατικές διαδικασίες και την προοπτική ανασυγκρότησης του κόμματος.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση εγκρίθηκε σε σύσκεψη της Επιτροπής στις 15 Ιουλίου 2026, παρουσία των μελών Διομήδη Διομήδους, Μιχάλη Κουταλιανού, Παύλου Μιχαήλ και Νίκου Νικολαΐδη.