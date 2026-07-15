Αυτοί οι βουλευτές χάνουν την έδρα τους αν δικαιωθεί η Ανθούση στο εκλογοδικείο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, μέσω αυτής η κ. Ανθούση ζητά, αρχικά επανακαταμέτρηση των ψήφων στη συγκεκριμένη κάλπη – στην οποία προέκυψε λανθασμένη καταχώρηση 5 ψήφων ανάμεσα σε ΕΛΑΜ και ΕΔΕΚ.

«Αυτό που έπαιξε ρόλο είναι ότι στο κόμμα που αρχικά είχαν δοθεί οι ψήφοι, χάνοντας αυτούς τους 5 ψήφους δεν κατάφερε να εξασφαλίσει έδρα από την πρώτη κατανομή, με αυτό το υπόλοιπο – υπόλοιπο και μετέφερε όλο το υπόλοιπο στη δεύτερη κατανομή», ανέφερε οΜενέλαος Βασιλείου – Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εκλογών

Σε εκλογική αίτηση στο παρελθόν η οποία δεν ήταν και τόσο σύνθετη χρειάστηκε 9-10 μήνες να ελεγχθεί. Σε περίπτωση που η Αναστασία Ανθούση δικαιωθεί τότε ακολουθεί ένα γαϊτανάκι ανταλλαγής εδρών, αποχωρήσεις και ερχομοί βουλευτών.

Αν η 6η έδρα επιστρέψει στην Λευκωσία και εν τέλει η Αναστασία Ανθούση, πάρει μια θέση στη βουλή των αντιπροσώπων, το ΕΛΑΜ χάνει την τρίτη του έδρα στην πρωτεύουσα και ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους τη βουλευτική του ιδιότητα.

Αυτόματα, ο ΔΗΣΥ χάνει την τέταρτη έδρα στη Λεμεσό και ο Μιχάλης Κουννούνης τη θέση του. Η έδρα αυτή θα οδηγηθεί στο ΔΗΚΟ και θα στείλει στη Βουλή την Εύη Τσολάκη.

Στην Πάφο, η έδρα της Άμεσης Δημοκρατίας φεύγει και μένει εκτός Βουλής ο Δημήτρης Μπάρος. Την έδρα καταλαμβάνει το ΕΛΑΜ και εξασφαλίζει έδρανο στο κοινοβούλιο ο παραιτηθείς αντιπρόεδρος του κόμματος, Μιχάλης Μιχαήλ.

Στην Κερύνεια, το ΔΗΚΟ, χάνει τη μια του έδρα και αυτόματα ο Αδάμος Ασπρής τη θέση του και εισέρχεται στη Βουλή ο Κωνσταντίνος Κυπριανού της Άμεσης Δημοκρατίας.



«Πρώτη φορά συμβαίνει 5 ψήφοι να επηρεάσουν τόσο πολύ το αποτέλεσμα, μας προβλημάτισε και μας προβληματίζει και θα το δούμε για τις επόμενες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι πολιτικό το ζήτημα, απασχολεί τη Βουλή,» δήλωσε ο Μενέλαος Βασιλείου

Σε κάθε περίπτωση οι ισορροπίες στην κατανομή των εδρών δεν αλλάζουν, κάθε κόμμα κρατά των αριθμό των εδρών που εξασφάλισε.

Δείτε το ρεπορτάζ: