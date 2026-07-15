Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕκδήλωση στα κατεχόμενα για το πραξικόπημα στην Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση στα κατεχόμενα για το πραξικόπημα στην Τουρκία

 15.07.2026 - 17:36
Εκδήλωση στα κατεχόμενα για το πραξικόπημα στην Τουρκία

Στο «κοιμητήριο των μαρτύρων» στο Μπογάζι της Βοκολίδας πραγματοποιήθηκε σήμερα τελετή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την «Ημέρα Δημοκρατίας και Εθνικής Ενότητας 15 Ιουλίου» που αφορά την Τουρκία, στην παρουσία του Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, του «πρωθυπουργού» Ουστέλ και του «προέδρου της βουλής» Όζτουρκλερ, του Τούρκου «πρέσβη» στα κατεχόμενα Αλί Μουράτ Μπάστσιερι, καθώς και της «διοίκησης» του τουρκικού στρατού.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η τελετή, η οποία περιελάμβανε και προσευχές, ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση γαρύφαλλων στους τάφους των μαρτύρων και με επίσκεψη στο χώρο δέντρων που φυτεύτηκαν.

Ο Αλί Μουράτ Μπαστσιέρι στην ομιλία του είπε ότι η ύπουλη απόπειρα πραξικοπήματος απετράπη χάρη στον ανώτερο αγώνα του έθνους και στις ηρωικές δυνάμεις ασφαλείας, υπό την ηγεσία του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ο οποίος δήλωσε ότι ο λαός δεν αναγνωρίζει καμία εξουσία πάνω απ' όλα. Μίλησε για την σημασία της γνώσης για αυτόν τον αγώνα που διεξάγει το έθνος με πνεύμα εθνικής ενότητας και αλληλεγγύης, και της διατήρησης ζωντανής της συλλογικής μνήμης.

Εξάλλου, με αφορμή την σημερινή ημέρα ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Οστέλ επισκέφθηκε τον «σύνδεσμο μουτζαχεντίν» - TMT όπου ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «ό,τι και να λέει ο καθένας, θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε δίπλα-δίπλα με τη Δημοκρατία της Τουρκίας για το μέλλον του λαού μας».

Απευθυνόμενος στα μέλη της ΤΜΤ είπε ότι είναι μεταξύ εκείνων που κατανοούν καλύτερα τι σημαίνει η σημερινή ημερομηνία. «Η 15η Ιουλίου είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία καμπής στη διαδικασία που οδήγησε στην ελευθερία του τουρκοκυπριακού λαού», ισχυρίστηκε.

«Είναι επίσης η ημέρα που η προδοτική απόπειρα πραξικοπήματος κατά της εθνικής βούλησης στη Δημοκρατία της Τουρκίας ματαιώθηκε από την αποφασιστική στάση του λαού και η δημοκρατία θριάμβευσε», ανέφερε. Ο αγώνας για την ύπαρξη του τ/κ «λαού», συνέχισε, ήταν επιτυχής χάρη στην ηγεσία του Ραούφ Ντενκτάς, τις θυσίες της «τουρκικής οργάνωσης αντίστασης» και την ισχυρή υποστήριξη της «μητέρας πατρίδας Τουρκία».

Ο πρόεδρος του ΚΛ, Κουντρέτ Οζερσάι αναδημοσίευσε την ανακοίνωση του κόμματός στις 16 Ιουλίου 2016, για την 10η επέτειο της απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία αναφέροντας ότι συνεχίζουν να τηρούν τις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτικής διακυβέρνησης που επέδειξαν εκείνο το βράδυ. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καμίνι η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ
Πυρκαγιά στο Παραλίμνι: Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα – Από βεράντα άρχισε η φωτιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων
Πέθανε η Ελένη Παπαδημήτριου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Απέβαλε από το σώμα του πέραν του ενός κιλού κοκαΐνης - Παρουσιάστηκε ενώπιον Δικαστηρίου 28χρονος
Συντετριμμένος ο Κούλλης Νικολάου - Συγκινεί το αντίο του στη Μάρω Κοντού
Γεμίσαμε «γάρους»: «Εγώ να βολευτώ» - Πάρκαραν σαν «κύριοι» σε θέσεις ΑμεΑ - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επιχείρηση EUROPOL: Τους έψαχναν σε Βέλγιο και Ολλανδία για υποθέσεις απάτης - Συνελήφθησαν στην Κύπρο

 15.07.2026 - 17:23
Επόμενο άρθρο

Υπ. Ενέργειας: «Εκατοντάδες Μεγαβάτ αποθήκευση ενέργειας μέχρι τέλος 2027»

 15.07.2026 - 17:41
«Έρχονται ανακοινώσεις»: Προανήγγειλε εξελίξεις στο Κυπριακό ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά το Παρίσι

«Έρχονται ανακοινώσεις»: Προανήγγειλε εξελίξεις στο Κυπριακό ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά το Παρίσι

Τις επόμενες των ημερών θα ακούσουμε και άλλες ειδήσεις που θα αποδεικνύουν την κινητικότητα που υπάρχει για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Έρχονται ανακοινώσεις»: Προανήγγειλε εξελίξεις στο Κυπριακό ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά το Παρίσι

«Έρχονται ανακοινώσεις»: Προανήγγειλε εξελίξεις στο Κυπριακό ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά το Παρίσι

  •  15.07.2026 - 09:44
Υπ. Ενέργειας: «Εκατοντάδες Μεγαβάτ αποθήκευση ενέργειας μέχρι τέλος 2027»

Υπ. Ενέργειας: «Εκατοντάδες Μεγαβάτ αποθήκευση ενέργειας μέχρι τέλος 2027»

  •  15.07.2026 - 17:41
ΔΗΣΥ: Ξεκίνησε η μάχη για το 2028-Το χρίσμα, οι φιλοδοξίες και ο κίνδυνος νέας ρήξης

ΔΗΣΥ: Ξεκίνησε η μάχη για το 2028-Το χρίσμα, οι φιλοδοξίες και ο κίνδυνος νέας ρήξης

  •  15.07.2026 - 06:56
ΕΔΕΚ: Προχωρούν στην υλοποίηση των αποφάσεων του Παγκύπριου Συνεδρίου τα συλλογικά όργανα - «Οφείλει στον κόσμο της να προχωρήσει»

ΕΔΕΚ: Προχωρούν στην υλοποίηση των αποφάσεων του Παγκύπριου Συνεδρίου τα συλλογικά όργανα - «Οφείλει στον κόσμο της να προχωρήσει»

  •  15.07.2026 - 16:52
Καμίνι η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Καμίνι η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  15.07.2026 - 16:16
Κομισιόν: Τον Σεπτέμβριο επίσημα η ετήσια έκθεση Σέγκεν για Κύπρο στο Συμβούλιο της ΕΕ

Κομισιόν: Τον Σεπτέμβριο επίσημα η ετήσια έκθεση Σέγκεν για Κύπρο στο Συμβούλιο της ΕΕ

  •  15.07.2026 - 13:49
Πυρκαγιά στο Παραλίμνι: Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα – Από βεράντα άρχισε η φωτιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων

Πυρκαγιά στο Παραλίμνι: Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα – Από βεράντα άρχισε η φωτιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων

  •  15.07.2026 - 15:41
Επιχείρηση EUROPOL: Τους έψαχναν σε Βέλγιο και Ολλανδία για υποθέσεις απάτης - Συνελήφθησαν στην Κύπρο

Επιχείρηση EUROPOL: Τους έψαχναν σε Βέλγιο και Ολλανδία για υποθέσεις απάτης - Συνελήφθησαν στην Κύπρο

  •  15.07.2026 - 17:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα