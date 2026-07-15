Εκδήλωση στα κατεχόμενα για το πραξικόπημα στην Τουρκία

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η τελετή, η οποία περιελάμβανε και προσευχές, ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση γαρύφαλλων στους τάφους των μαρτύρων και με επίσκεψη στο χώρο δέντρων που φυτεύτηκαν.

Ο Αλί Μουράτ Μπαστσιέρι στην ομιλία του είπε ότι η ύπουλη απόπειρα πραξικοπήματος απετράπη χάρη στον ανώτερο αγώνα του έθνους και στις ηρωικές δυνάμεις ασφαλείας, υπό την ηγεσία του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ο οποίος δήλωσε ότι ο λαός δεν αναγνωρίζει καμία εξουσία πάνω απ' όλα. Μίλησε για την σημασία της γνώσης για αυτόν τον αγώνα που διεξάγει το έθνος με πνεύμα εθνικής ενότητας και αλληλεγγύης, και της διατήρησης ζωντανής της συλλογικής μνήμης.

Εξάλλου, με αφορμή την σημερινή ημέρα ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Οστέλ επισκέφθηκε τον «σύνδεσμο μουτζαχεντίν» - TMT όπου ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «ό,τι και να λέει ο καθένας, θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε δίπλα-δίπλα με τη Δημοκρατία της Τουρκίας για το μέλλον του λαού μας».

Απευθυνόμενος στα μέλη της ΤΜΤ είπε ότι είναι μεταξύ εκείνων που κατανοούν καλύτερα τι σημαίνει η σημερινή ημερομηνία. «Η 15η Ιουλίου είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία καμπής στη διαδικασία που οδήγησε στην ελευθερία του τουρκοκυπριακού λαού», ισχυρίστηκε.

«Είναι επίσης η ημέρα που η προδοτική απόπειρα πραξικοπήματος κατά της εθνικής βούλησης στη Δημοκρατία της Τουρκίας ματαιώθηκε από την αποφασιστική στάση του λαού και η δημοκρατία θριάμβευσε», ανέφερε. Ο αγώνας για την ύπαρξη του τ/κ «λαού», συνέχισε, ήταν επιτυχής χάρη στην ηγεσία του Ραούφ Ντενκτάς, τις θυσίες της «τουρκικής οργάνωσης αντίστασης» και την ισχυρή υποστήριξη της «μητέρας πατρίδας Τουρκία».

Ο πρόεδρος του ΚΛ, Κουντρέτ Οζερσάι αναδημοσίευσε την ανακοίνωση του κόμματός στις 16 Ιουλίου 2016, για την 10η επέτειο της απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία αναφέροντας ότι συνεχίζουν να τηρούν τις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτικής διακυβέρνησης που επέδειξαν εκείνο το βράδυ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ