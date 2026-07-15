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ΔΙΕΘΝΗ

Κατέρρευσε τριώροφη πολυκατοικία στη Βαλένθια, οι κάτοικοι εκκένωσαν το κτίριο λίγα λεπτά πριν - Δείτε βίντεο

 15.07.2026 - 18:23
Κατέρρευσε τριώροφη πολυκατοικία στη Βαλένθια, οι κάτοικοι εκκένωσαν το κτίριο λίγα λεπτά πριν - Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (14/7) στην πόλη Μπενετούσερ της Βαλένθια, όταν μία τριώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το κτίριο λίγα λεπτά νωρίτερα, καθώς εντόπισαν ρωγμές και άκουσαν θορύβους. Όπως φαίνεται σε βίντεο στο δίπλα οικόπεδο κατασκευάζεται ένα άλλο κτίριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής της Βαλένθια, πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο μετά από ειδοποίηση, περίπου στις 22:01, των ενοίκων στην οδό Las Américas για ρωγμές και θορύβους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της elpais, πρόκειται για ένα κτίριο με ισόγειο και τρεις ορόφους, με μία κατοικία ανά όροφο, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε οικόπεδο, όπου πραγματοποιούνται εργασίες. Στο σημείο έσπευσαν δύο ομάδες πυροσβεστών από το Torrent και την Catarroja, ένας λοχίας από το Torrent, ένας αξιωματικός και ένας επιθεωρητής-επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Κατά την άφιξη των πρώτων πυροσβεστικών ομάδων, οι κάτοικοι είχαν ήδη εκκενώσει το κτίριο. Δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας και, λίγα λεπτά αργότερα, το εκκενωμένο κτίριο κατέρρευσε εντελώς. Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ, όπως επισημαίνει η Κοινοπραξία δεν υπάρχουν παγιδευμένα άτομα στα ερείπια.

 
Για λόγους προφύλαξης, εκκενώθηκε στη συνέχεια ένα άλλο κτίριο κοντά στον τόπο του συμβάντος, εν αναμονή της επιθεώρησής του από τους τεχνικούς του Δήμου Μπενετούσερ. Οι πυροσβέστες συνεργάζονται με τις δημοτικές αρχές, τις εταιρείες παροχής φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς. Δεδομένης της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το κτίριο, το οποίο έχει καταρρεύσει πλήρως, και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν θύματα, αποκλείεται το ενδεχόμενο το Συνδικάτο να χρειαστεί να πραγματοποιήσει εργασίες στήριξης.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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