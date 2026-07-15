Νέο τραγικό δυστύχημα στη Λέσβο: Ανατράπηκε όχημα - Ανασύρθηκαν νεκρές δύο γυναίκες - Στο ίδιο σημείο είχαν σκοτωθεί πρόσφατα δύο νέοι

Το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες, κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, σύμφωνα με το stonisi.gr. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός των δύο επιβατών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όμως για τις δύο γυναίκες ήταν ήδη αργά. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο ΙΧ επέβαινε μία γυναίκα ελληνικής καταγωγής και μία από την Αυστραλία.

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο συγκλονίζει στην τοπική κοινωνία, καθώς σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου πριν από λίγες εβδομάδες είχαν σκοτωθεί ένας 16χρονος και ένας 18χρονος, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.