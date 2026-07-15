Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤο χωριό της Κίνας με τους «ανθρώπους-τυφλοπόντικες»: Ζουν υπόγεια εδώ και 4.000 χρόνια σε θερμοκρασίες -27°C
LIKE ONLINE

Το χωριό της Κίνας με τους «ανθρώπους-τυφλοπόντικες»: Ζουν υπόγεια εδώ και 4.000 χρόνια σε θερμοκρασίες -27°C

 15.07.2026 - 18:42
Το χωριό της Κίνας με τους «ανθρώπους-τυφλοπόντικες»: Ζουν υπόγεια εδώ και 4.000 χρόνια σε θερμοκρασίες -27°C

Στην ιστορική επαρχία Χενάν της Κίνας, τα παραδοσιακά υπόγεια σπίτια «Yaodongs» προσφέρουν εξαιρετική μόνωση ενάντια σε ακραίες θερμοκρασίες εδώ και χιλιετίες.

Με περισσότερους από 94 εκατομμύρια κατοίκους, η επαρχία Χενάν ξεχωρίζει ως μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες της Κίνας, πίσω μόνο από την Καντώνα και τη Σαντόνγκ, οι οποίες βρίσκονται στα παράλια.

Αυτό την καθιστά την πιο πυκνοκατοικημένη ηπειρωτική περιοχή της χώρας. Ωστόσο, η σημασία της δεν έγκειται μόνο στα δημογραφικά της στοιχεία, αλλά και στην ιστορική της αξία, καθώς φιλοξενεί τέσσερις αρχαίες πρωτεύουσες: το Λουογιάνγκ, το Ανγιάνγκ, το Καϊφένγκ και το Τσεντσού.

Σε αυτά τα εδάφη ξεκίνησε ο κινεζικός πολιτισμός πριν από περισσότερα από 4.000 χρόνια, μετατρέποντας τη Χενάν σε πραγματικό επίκεντρο της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας. Επιπλέον, η περιοχή είναι γνωστή για εμβληματικά αξιοθέατα, όπως τα ερείπια της δυναστείας Σανγκ (Γιν) και τον διάσημο ναό Σαολίν, καθώς και για την εφεύρεση του τάι τσι, μιας πολεμικής τέχνης που έχει διαδοθεί σε όλο τον κόσμο.

Γιαοντόνγκ: Τα περίφημα υπόγεια σπίτια

Ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της επαρχίας είναι το χωριό Ντικένγκ και τα γιαοντόνγκ του, δηλαδή τα παραδοσιακά υπόγεια σπίτια που αποτελούν υπόδειγμα εφευρετικότητας και βιωσιμότητας.

Αυτές οι κατασκευές, σκαμμένες απευθείας μέσα στη γη, αντανακλούν μια μοναδική προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον. Διαθέτοντας μια ράμπα για την είσοδο και μια τετράγωνη εσωτερική αυλή που επιτρέπει στο φως να εισέρχεται, αυτά τα σπίτια εκμεταλλεύονται τη γεωγραφία της περιοχής για να προσφέρουν εξαιρετική θερμική άνεση.

Στη Χενάν, κατά τη διάρκεια του παγωμένου χειμώνα, τα τοπία καλύπτονται από χιόνι και η θερμοκρασία μπορεί να πέσει έως και τους -27 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα καλοκαίρια είναι αποπνικτικά με μέγιστες θερμοκρασίες 27 βαθμών. Παρόλα αυτά, τα γιαοντόνγκ διατηρούν μια δροσερή θερμοκρασία το καλοκαίρι και μια ζεστή ατμόσφαιρα τον χειμώνα χάρη στη φυσική τους μόνωση.

Αυτές οι κατοικίες αποτελούν εδώ και χιλιετίες τον πυρήνα της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής στην περιοχή, με τον σχεδιασμό τους να παραμένει σχεδόν αναλλοίωτος στο πέρασμα του χρόνου.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καμίνι η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ
Πυρκαγιά στο Παραλίμνι: Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα – Από βεράντα άρχισε η φωτιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων
Πέθανε η Ελένη Παπαδημήτριου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Απέβαλε από το σώμα του πέραν του ενός κιλού κοκαΐνης - Παρουσιάστηκε ενώπιον Δικαστηρίου 28χρονος
Συντετριμμένος ο Κούλλης Νικολάου - Συγκινεί το αντίο του στη Μάρω Κοντού
Γεμίσαμε «γάρους»: «Εγώ να βολευτώ» - Πάρκαραν σαν «κύριοι» σε θέσεις ΑμεΑ - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κατέρρευσε τριώροφη πολυκατοικία στη Βαλένθια, οι κάτοικοι εκκένωσαν το κτίριο λίγα λεπτά πριν - Δείτε βίντεο

 15.07.2026 - 18:23
Επόμενο άρθρο

Θύματα ηλεκτρονικής απάτης 50χρονος και 48χρονη – Επιτήδειοι τους απέσπασαν χιλιάδες ευρώ

 15.07.2026 - 18:49
«Έρχονται ανακοινώσεις»: Προανήγγειλε εξελίξεις στο Κυπριακό ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά το Παρίσι

«Έρχονται ανακοινώσεις»: Προανήγγειλε εξελίξεις στο Κυπριακό ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά το Παρίσι

Τις επόμενες των ημερών θα ακούσουμε και άλλες ειδήσεις που θα αποδεικνύουν την κινητικότητα που υπάρχει για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Έρχονται ανακοινώσεις»: Προανήγγειλε εξελίξεις στο Κυπριακό ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά το Παρίσι

«Έρχονται ανακοινώσεις»: Προανήγγειλε εξελίξεις στο Κυπριακό ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά το Παρίσι

  •  15.07.2026 - 09:44
Υπ. Ενέργειας: «Εκατοντάδες Μεγαβάτ αποθήκευση ενέργειας μέχρι τέλος 2027»

Υπ. Ενέργειας: «Εκατοντάδες Μεγαβάτ αποθήκευση ενέργειας μέχρι τέλος 2027»

  •  15.07.2026 - 17:41
ΔΗΣΥ: Ξεκίνησε η μάχη για το 2028-Το χρίσμα, οι φιλοδοξίες και ο κίνδυνος νέας ρήξης

ΔΗΣΥ: Ξεκίνησε η μάχη για το 2028-Το χρίσμα, οι φιλοδοξίες και ο κίνδυνος νέας ρήξης

  •  15.07.2026 - 06:56
ΕΔΕΚ: Προχωρούν στην υλοποίηση των αποφάσεων του Παγκύπριου Συνεδρίου τα συλλογικά όργανα - «Οφείλει στον κόσμο της να προχωρήσει»

ΕΔΕΚ: Προχωρούν στην υλοποίηση των αποφάσεων του Παγκύπριου Συνεδρίου τα συλλογικά όργανα - «Οφείλει στον κόσμο της να προχωρήσει»

  •  15.07.2026 - 16:52
Καμίνι η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Καμίνι η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  15.07.2026 - 16:16
Κομισιόν: Τον Σεπτέμβριο επίσημα η ετήσια έκθεση Σέγκεν για Κύπρο στο Συμβούλιο της ΕΕ

Κομισιόν: Τον Σεπτέμβριο επίσημα η ετήσια έκθεση Σέγκεν για Κύπρο στο Συμβούλιο της ΕΕ

  •  15.07.2026 - 13:49
Πυρκαγιά στο Παραλίμνι: Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα – Από βεράντα άρχισε η φωτιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων

Πυρκαγιά στο Παραλίμνι: Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα – Από βεράντα άρχισε η φωτιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων

  •  15.07.2026 - 15:41
Επιχείρηση EUROPOL: Τους έψαχναν σε Βέλγιο και Ολλανδία για υποθέσεις απάτης - Συνελήφθησαν στην Κύπρο

Επιχείρηση EUROPOL: Τους έψαχναν σε Βέλγιο και Ολλανδία για υποθέσεις απάτης - Συνελήφθησαν στην Κύπρο

  •  15.07.2026 - 17:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα