Κόβει την ανάσα βίντεο από τις πυρκαγιές στον Καναδά, οι φλόγες απειλούν τρένο: «Είμαστε περικυκλωμένοι»

Το βίντεο από το εσωτερικό της του τρένου δείχνει το τοπίο στο Άρμστρονγκ, κοντά στο Οντάριο, να καίγεται ενώ ο μηχανοδηγός έλεγε: «Αυτό μπορεί να μας προλάβει εδώ, αρχίζει να γίνεται λίγο τρομακτικό. Είμαστε περικυκλωμένοι από τις φλόγες».

Σύμφωνα με την Telegraph, παρά το γεγονός ότι ήταν περικυκλωμένοι από τη φωτιά, όλα τα μέλη του πληρώματος επέζησαν και δεν τραυματίστηκαν. Το τρομακτικό βίντεο δημοσίευσε ο βουλευτής της νομοθετικής συνέλευσης του Οντάριο Σολ Μαμάκβα.

Η Canadian National Railway που διαχειρίζεται τα εμπορευματικά τρένα ανακοίνωσε πως τρία που μετέφεραν εύφλεκτα υλικά ακινητοποιήθηκαν στην περιοχή του Άρμστρονγκ την Τρίτη, σύμφωνα με το καναδικό μέσο ενημέρωσης Superior North News. Τα πληρώματα των τρένων τα εκκένωσαν, όπως αναφέρει η New York Post.

Οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη δυτική περιοχή του Οντάριο απειλούν πλέον να στείλουν πυκνά νέφη καπνού προς τις Μεγάλες Λίμνες και τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Πολλές πυρκαγιές έχουν εξαπλωθεί σε απόσταση άνω των 32 χιλιομέτρων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα