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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Χαλκιδική: Νεκροί μητέρα και βρέφος σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ένα ακόμη ανήλικο παιδί

 15.07.2026 - 20:00
Τραγωδία στην Χαλκιδική: Νεκροί μητέρα και βρέφος σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ένα ακόμη ανήλικο παιδί

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς και δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα σήμερα Τετάρτη (15/7) στην Επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων – Νικήτης στην Χαλκιδική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για παροχή βοηθείας σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέα Μουδανιά – Νικήτη στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα 15 Ιουλίου 2026 περίπου στις 6.30μμ Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για σύγκρουση βυτιοφόρου με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το rthess.gr στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες, οι οποίοι με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού ανέσυραν από το Ι.Χ. χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ απεγκλώβισαν σοβαρά τραυματισμένους έναν άνδρα και ένα ανήλικο παιδί.

Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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