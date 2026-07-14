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ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η σύζυγος του 61χρονου που βρέθηκε με το μισό σώμα εκτός αεροπλάνου - «Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί»

 14.07.2026 - 09:55
Συγκλονίζει η σύζυγος του 61χρονου που βρέθηκε με το μισό σώμα εκτός αεροπλάνου - «Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί»

Τις δραματικές στιγμές που έζησαν στα 20.000 πόδια σε αεροσκάφος της Ryanair περιγράφει η σύζυγος του Σέρβου, η οποία τον έσωσε από βέβαια θάνατο, όταν εκείνος βρέθηκε με το μισό σώμα εκτός καμπίνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής στην πτήση FR1879 της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και προσέκρουσε στο παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο Λιούμπισα Κάροβιτς από τη Σερβία.

Η πρόσκρουση διέλυσε το παράθυρο και η απότομη αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα ο επιβάτης να παρασυρθεί προς το άνοιγμα, με το κεφάλι και τους ώμους του να βγαίνουν έξω από την άτρακτο σε ύψος περίπου 20.000 ποδιών.

«Τον άρπαξα από τα πόδια»

Η σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, που καθόταν δίπλα του, αντέδρασε ακαριαία.

«Ήταν σαν να αποκολλήθηκε ένα κομμάτι του κινητήρα και να χτύπησε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο Λιούμπισα. Αντέδρασα αμέσως και τον άρπαξα από τα πόδια. Σκέφτηκα: "Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί". Ήταν φρικτό», δήλωσε η γυναίκα στο σερβικό δίκτυο Nova.

Για περίπου πέντε λεπτά κρατούσε με όλες της τις δυνάμεις τον σύζυγό της, μέχρι που άλλοι επιβάτες έσπευσαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να τον τραβήξουν ξανά μέσα στην καμπίνα, ενώ είχαν ήδη πέσει οι μάσκες οξυγόνου.

Η Σβετλάνα θυμάται πως ένας άνδρας και μία γυναίκα έτρεξαν αμέσως κοντά της.

«Ήρθαν να με βοηθήσουν. Θυμάμαι έναν άνδρα και μία γυναίκα. Εκείνος μας βοήθησε πάρα πολύ, τόσο εμένα όσο και τον Λιούμπισα», είπε, εκφράζοντας την επιθυμία να τον συναντήσει ξανά για να τον ευχαριστήσει προσωπικά.

Νοσηλεύεται με εγκαύματα σε κατάσταση σοκ

Ο Λιούμπισα Κάροβιτς εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, έχει σοβαρό τραυματισμό στο χέρι, εγκαύματα από την τριβή και βρίσκεται σε κατάσταση έντονου σοκ. Εξαιτίας των τραυμάτων του δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει, ενώ έχασε αρκετές φορές τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του περιστατικού και θυμάται ελάχιστα από όσα συνέβησαν.

Επιβάτες περιέγραψαν σκηνές χάους μέσα στο αεροσκάφος. Κάποιοι νόμιζαν αρχικά ότι το αεροπλάνο έπεφτε, ενώ άλλοι έσπευσαν να συγκρατήσουν τον τραυματία.

«Είχε αίματα στο κεφάλι και λιποθυμούσε συνεχώς. Φορούσαμε όλοι μάσκες οξυγόνου και δεν ξέραμε αν θα τα καταφέρουμε», ανέφερε ένας από τους επιβάτες.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ο Σέρβος σώθηκε επειδή φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του. «Ευτυχώς δεν την είχε βγάλει. Η σύζυγός του κρατούσε τα πόδια του για πέντε ολόκληρα λεπτά μέχρι να φτάσουν και οι υπόλοιποι επιβάτες να τον τραβήξουν μέσα», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι το Boeing 737-800 επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Ωστόσο,  το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για περίπου μία ώρα και 14 λεπτά πριν προσγειωθεί.

Η Ryanair ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η πτήση επέστρεψε στο αεροδρόμιο λίγο μετά την απογείωση όταν «παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης». Όπως σημείωσε η εταιρεία, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια μετά την προσγείωση, ενώ στάλθηκε άλλο αεροσκάφος ώστε οι υπόλοιποι ταξιδιώτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το Μέμινγκεν.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε προληπτικά και μία έγκυος επιβάτιδα, η οποία, σύμφωνα ωστόσο, είναι καλά στην υγεία της και έχει ήδη λάβει εξιτήριο.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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