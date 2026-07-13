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ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη θλίψη στη Λαμία από τον αιφνίδιο θάνατο 16χρονου – Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

 13.07.2026 - 20:08
Ανείπωτη θλίψη στη Λαμία από τον αιφνίδιο θάνατο 16χρονου – Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Λαμία ο αιφνίδιος θάνατος ενός 16χρονου αγοριού, με την είδηση να σκορπά θλίψη στην τοπική κοινωνία και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν.

Ο ανήλικος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο αντέδρασε άμεσα, ξεκινώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμά του να συνεχίζει τις προσπάθειες ανάνηψης χρησιμοποιώντας και απινιδωτή. Στη συνέχεια ο 16χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα, υπό τη συνοδεία περιπολικού, στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Στο νοσοκομείο οι γιατροί και οι νοσηλευτές συνέχισαν τη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια. Ωστόσο, παρά τις επίμονες ενέργειές τους, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του 16χρονου θα διευκρινιστούν μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης νεκροψίας-νεκροτομής.

ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr

 

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