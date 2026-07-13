Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΆγκυρα: Έντονη αντίδραση στον διορισμό Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό
ΔΙΕΘΝΗ

Άγκυρα: Έντονη αντίδραση στον διορισμό Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό

 13.07.2026 - 19:40
Άγκυρα: Έντονη αντίδραση στον διορισμό Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό

Την έντονη αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε η ανακοίνωση για τον διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο, ως Ειδικού Εκπροσώπου της Ε.Ε. για το Κυπριακό.

Η ανακοίνωση γίνεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για τη σύγκληση νέας Πολυμερούς Διάσκεψης με αντικείμενο την επανέναρξη των συνομιλιών για την ουσία του Κυπριακού.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, έσπευσε να απορρίψει τον διορισμό αυτόν και την εμπλοκή της Ε.Ε. στο Κυπριακό, ενώ επανέφερε την ακραία θέση περί λύσης των «δύο κρατών» στο Κυπριακό.

Η δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ είναι η εξής:

«Όπως και στην περίπτωση παρόμοιων διορισμών στο παρελθόν, θεωρούμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διορίσει εκ νέου έναν «Ειδικό Εκπρόσωπο για την Κύπρο» ως εσωτερικό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι η ΕΕ, δεχόμενη την ‘Ελληνοκυπριακή πλευρά ως μέλος της ΕΕ, παρά την απόρριψη του Σχεδίου Συνολικής Διευθέτησης του ΟΗΕ το 2004, έχασε την αμεροληψία της στο πλαίσιο του Κυπριακού.

Πράγματι, έχουμε παρατηρήσει ότι η εντελώς μεροληπτική προσέγγιση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Κυπριακό Ζήτημα έχει συνεχιστεί και γίνεται ακόμη πιο έντονη τα τελευταία χρόνια.

Αναμένουμε ο νεοδιορισθείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιωματούχος να εργαστεί για την αλλαγή της προκατειλημμένης στάσης της ΕΕ και για την αναγνώριση του γεγονότος ότι μια λύση του Κυπριακού μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ δύο ισότιμων κυρίαρχων κρατών με βάση τις πραγματικότητες στο νησί».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στα χέρια της Αστυνομίας ο «Ντέιβιντ» που σκόρπισε τον τρόμο στα Malls – Συνεχίζονται οι έρευνες
Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για τη ληστεία σε φούρνο στη Λεμεσό – Τα τεκμήρια που τους «έκαψαν»
13 Ιουλίου: Η σπάνια γιορτή των Αγίων που πέρασαν από την Πάφο
Τι μισθό βγάζουν όσοι δουλεύουν σε Κρουαζιερόπλοια: Η χαοτική διαφορά ανάμεσα σε καμαριέρα και καπετάνιο
Λεμεσός, ένα χρόνο μετά: Το ευρωπαϊκό «φιλί της ζωής» και το μεγάλο στοίχημα του 2026 απέναντι στον πύρινο εφιάλτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στις Αρχές: Χάθηκαν τα ίχνη 33χρονης - Δείτε φωτογραφία της

 13.07.2026 - 19:23
Επόμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη στη Λαμία από τον αιφνίδιο θάνατο 16χρονου – Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

 13.07.2026 - 20:08
Ικανοποίηση Χριστοδουλίδη για τον διορισμό Φίτο: «Αποτέλεσμα της συνεπούς στρατηγικής μας»

Ικανοποίηση Χριστοδουλίδη για τον διορισμό Φίτο: «Αποτέλεσμα της συνεπούς στρατηγικής μας»

Ιδιαίτερη ικανοποίηση επικρατεί στη Λευκωσία μετά την απόφαση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να διορίσει τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο, ως Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ικανοποίηση Χριστοδουλίδη για τον διορισμό Φίτο: «Αποτέλεσμα της συνεπούς στρατηγικής μας»

Ικανοποίηση Χριστοδουλίδη για τον διορισμό Φίτο: «Αποτέλεσμα της συνεπούς στρατηγικής μας»

  •  13.07.2026 - 13:57
«Κράτος Μαφία»: Ανέλαβε και επίσημα καθήκοντά η ομάδα των ποινικών ανακριτών

«Κράτος Μαφία»: Ανέλαβε και επίσημα καθήκοντά η ομάδα των ποινικών ανακριτών

  •  13.07.2026 - 16:37
Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στο 3χρονο που έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου - Όσα κατέδειξε

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στο 3χρονο που έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου - Όσα κατέδειξε

  •  13.07.2026 - 15:42
Λετυμπιώτης για Κυπριακό: «Προσερχόμαστε σε πολυμερή ακόμη και την επόμενη εβδομάδα – Καμία δημιουργική ασάφεια»

Λετυμπιώτης για Κυπριακό: «Προσερχόμαστε σε πολυμερή ακόμη και την επόμενη εβδομάδα – Καμία δημιουργική ασάφεια»

  •  13.07.2026 - 13:06
Άγκυρα: Έντονη αντίδραση στον διορισμό Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό

Άγκυρα: Έντονη αντίδραση στον διορισμό Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό

  •  13.07.2026 - 19:40
Έρχεται νέο σύστημα έκτακτης ανάγκης - Τι θα περιλαμβάνει το 112 στην Κύπρο

Έρχεται νέο σύστημα έκτακτης ανάγκης - Τι θα περιλαμβάνει το 112 στην Κύπρο

  •  13.07.2026 - 14:24
ΑΚΕΛ: Δημοσιοποίησε την κατάσταση εσόδων και εξόδων για τις βουλευτικές - Δείτε πίνακα

ΑΚΕΛ: Δημοσιοποίησε την κατάσταση εσόδων και εξόδων για τις βουλευτικές - Δείτε πίνακα

  •  13.07.2026 - 17:57
Τραμπ: Επαναφέρουμε αποκλεισμό του Ιράν - Τέλος 20% στα φορτία μέσω Ορμούζ

Τραμπ: Επαναφέρουμε αποκλεισμό του Ιράν - Τέλος 20% στα φορτία μέσω Ορμούζ

  •  13.07.2026 - 17:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα