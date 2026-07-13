Άγκυρα: Έντονη αντίδραση στον διορισμό Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό

Η ανακοίνωση γίνεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για τη σύγκληση νέας Πολυμερούς Διάσκεψης με αντικείμενο την επανέναρξη των συνομιλιών για την ουσία του Κυπριακού.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, έσπευσε να απορρίψει τον διορισμό αυτόν και την εμπλοκή της Ε.Ε. στο Κυπριακό, ενώ επανέφερε την ακραία θέση περί λύσης των «δύο κρατών» στο Κυπριακό.

Η δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ είναι η εξής:

«Όπως και στην περίπτωση παρόμοιων διορισμών στο παρελθόν, θεωρούμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διορίσει εκ νέου έναν «Ειδικό Εκπρόσωπο για την Κύπρο» ως εσωτερικό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι η ΕΕ, δεχόμενη την ‘Ελληνοκυπριακή πλευρά ως μέλος της ΕΕ, παρά την απόρριψη του Σχεδίου Συνολικής Διευθέτησης του ΟΗΕ το 2004, έχασε την αμεροληψία της στο πλαίσιο του Κυπριακού.

Πράγματι, έχουμε παρατηρήσει ότι η εντελώς μεροληπτική προσέγγιση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Κυπριακό Ζήτημα έχει συνεχιστεί και γίνεται ακόμη πιο έντονη τα τελευταία χρόνια.

Αναμένουμε ο νεοδιορισθείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιωματούχος να εργαστεί για την αλλαγή της προκατειλημμένης στάσης της ΕΕ και για την αναγνώριση του γεγονότος ότι μια λύση του Κυπριακού μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ δύο ισότιμων κυρίαρχων κρατών με βάση τις πραγματικότητες στο νησί».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr