Τραμπ: Επαναφέρουμε αποκλεισμό του Ιράν - Τέλος 20% στα φορτία μέσω Ορμούζ

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον ρόλο του «Φύλακα του Στενού του Ορμούζ» και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω του Στενού, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της αμερικανικής αποστολής ασφαλείας στην περιοχή.

Η ανάρτηση του Τραμπ:

Το Στενό του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΟ και θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, όπως τον αποκαλούμε, επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στο Στενό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα είναι, από αυτή τη στιγμή και στο εξής, γνωστές ως «Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ». Ωστόσο, για λόγους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί του συνόλου κάθε φορτίου που διακινείται, ώστε να καλύπτεται κάθε κόστος που απαιτείται για την παροχή ασφάλειας και προστασίας σε αυτό το ιδιαίτερα ασταθές τμήμα του κόσμου.

Η διαδικασία και η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσουν αμέσως.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

ΠΗΓΗ: skai.gr