Στα χέρια της Αστυνομίας ο «Ντέιβιντ» που σκόρπισε τον τρόμο στα Malls – Συνεχίζονται οι έρευνες

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, προέβη σε αποκαλύψεις, επιβεβαιώνοντας πως η ηλεκτρονική τρομοκρατία είχε συγκεκριμένη πηγή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει ένα πρόσωπο που φαίνεται να είχε άμεση εμπλοκή στη διάδοση των συγκεκριμένων απειλητικών μηνυμάτων, το οποίο μάλιστα οδηγήθηκε για ανάκριση, με το θρίλερ της διερεύνησης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Παράλληλα, ο κ. Βύρωνος έσπευσε να υπογραμμίσει την ακαριαία αντίδραση των Αρχών, που απέτρεψε τα χειρότερα και καθησύχασε το κοινό. Η Αστυνομία και οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στους επηρεαζόμενους χώρους, ενεργοποιώντας αμέσως τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Μετά από εξονυχιστικές έρευνες, επιβεβαιώθηκε πως δεν υπήρχε τίποτα το ύποπτο, γεγονός που αποδεικνύει πως η κατάσταση τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε ελάχιστο χρόνο.