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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Χλώρακα: Στο εδώλιο ο πατέρας για τον θάνατο του 3χρονου γιου του – Τα κρίσιμα ερωτήματα

 13.07.2026 - 06:44
Τραγωδία στη Χλώρακα: Στο εδώλιο ο πατέρας για τον θάνατο του 3χρονου γιου του – Τα κρίσιμα ερωτήματα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη σοκαριστική τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην τουριστική περιοχή της Χλώρακας στην Πάφο, με θύμα ένα τρίχρονο αγοράκι από τη Βρετανία.

Η υπόθεση πήρε πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς η Αστυνομία προχώρησε αργά το βράδυ στη σύλληψη του 37χρονου πατέρα του παιδιού.

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Ο 37χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο με την οικογένειά του για διακοπές, οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου οι αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι ιδιαίτερα βαριές, καθώς συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, για παράλειψη καθήκοντος ως αρχηγός οικογένειας, αλλά και για παράλειψη ευθύνης από πρόσωπο που είχε τη μέριμνα άλλου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία σε ξενοδοχείο στην Πάφο – Νεκρό τρίχρονο αγοράκι μετά από πτώση από μπαλκόνι

Το χρονικό της τραγωδίας που πάγωσε το πανελλήνιο ξεκίνησε γύρω στις 6:40 το απόγευμα της Κυριακής, όταν το άτυχο αγοράκι έπεσε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου του ξενοδοχείου όπου διέμεναν, καταλήγοντας στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Παρά την άμεση κινητοποίηση και τη μεταφορά του με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, οι διασώστες και οι γιατροί δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το μοιραίο, με το παιδάκι να υποκύπτει λίγο αργότερα στα βαρύτατα τραύματά του.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ανακριτές να λαμβάνουν συνεχώς καταθέσεις τόσο από το περιβάλλον των γονιών όσο και από εργαζόμενους της ξενοδοχειακής μονάδας, προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ των συνθηκών που οδήγησαν στο μοιραίο άλμα στο κενό. Παράλληλα, το μεσημέρι στις 12:00 έχει προγραμματιστεί να διενεργηθεί η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του άτυχου αγοριού στο νεκροτομείο Λευκωσίας από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, η οποία αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.

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