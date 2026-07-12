Τραγωδία σε ξενοδοχείο στην Πάφο – Νεκρό τρίχρονο αγοράκι μετά από πτώση από μπαλκόνι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 6.40 το απόγευμα, μετά που το παιδάκι παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η σκηνή αποκλείστηκε και οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.