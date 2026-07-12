Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα πλοία, λένε οι ΗΠΑ: «Δεν τα ελέγχει το Ιράν»

Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM τονίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για όλα τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν νόμιμα από τη διεθνή θαλάσσια οδό, ενώ υπογραμμίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, η αμερικανική διοίκηση στρέφεται κατά της Τεχεράνης, κάνοντας λόγο για «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα, παρενοχλήσεις, απειλές και αυθαίρετες δηλώσεις».

Η ανακοίνωση της CENTCOM

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν νόμιμα από τη διεθνή αυτή θαλάσσια οδό. Οι αμερικανικές δυνάμεις είναι ανεπτυγμένες και έτοιμες να διασφαλίσουν τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, παρά την αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα, τις παρενοχλήσεις, τις απειλές και τις αυθαίρετες δηλώσεις. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά».

Πηγή: protothema.gr