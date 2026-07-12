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ΔΙΕΘΝΗ

Καναδάς: Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Τορόντο – Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες

 12.07.2026 - 09:52
Καναδάς: Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Τορόντο – Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και δύο έχασαν τη ζωή τους έπειτα από περιστατικό με ένοπλο δράστη στο Τορόντο το Σάββατο (11/07), σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση της αστυνομίας στην πλατφόρμα X.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αξιωματικοί εντόπισαν πέντε άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς. Δύο από τα θύματα διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρά στο σημείο, ενώ η κατάσταση της υγείας των υπολοίπων δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Σύμφωνα με το Reuters, το περιστατικό σημειώθηκε στο κεντρικό Τορόντο, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Salsa on St. Clair, μιας ετήσιας γιορτής λατινοαμερικανικής κουλτούρας, σύμφωνα με το CTV News.

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη συλλάβει κανέναν σε σχέση με την ένοπλη επίθεση και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Τορόντο, Φρανσίσκο Μπαρέντο, περιέγραψε το σκηνικό ως «πολύ χαοτικό» και είπε ότι υπήρχαν περίπου 13.000 άτομα στο φεστιβάλ όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με το BBC, σε συνέντευξη Τύπου λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς, η αστυνομία δήλωσε ότι υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών στο φεστιβάλ μεταξύ δύο ατόμων και ότι δύο πυροβόλα όπλα είχαν ανακτηθεί από το σημείο.

Η λεωφόρος St Clair, που βρίσκεται στο κέντρο του Τορόντο, είναι γεμάτη με καταστήματα και εστιατόρια.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε «συγκλονισμένος» από την επίθεση και εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες που θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους, με όσους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και με όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το φρικτό περιστατικό», ανέφερε.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τορόντο αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες πέραν όσων είχαν αναρτηθεί στον επίσημο λογαριασμό της υπηρεσίας στην πλατφόρμα X.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία.

ΠΗΓΗ: news247.gr

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