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ΔΙΕΘΝΗ

ΒΙΝΤΕΟ: Τραγωδία στο Βιετνάμ - 15 Ινδοί τουρίστες νεκροί μετά από ανατροπή ταχύπλοου λόγω ισχυρών ανέμων

 11.07.2026 - 19:13
ΒΙΝΤΕΟ: Τραγωδία στο Βιετνάμ - 15 Ινδοί τουρίστες νεκροί μετά από ανατροπή ταχύπλοου λόγω ισχυρών ανέμων

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ταχύπλοο που μετέφερε Ινδούς τουρίστες ανετράπη κοντά σε νησί στα νότια του Βιετνάμ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις περιφερειακές αρχές.

Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 32 ήταν Ινδοί τουρίστες και τέσσερα μέλη του πληρώματος. Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα, περίπου 400 μέτρα από το νησί Χον Μάι Ρουτ Νγκοάι, στο αρχιπέλαγος Αν Τόι, στον Κόλπο της Ταϊλάνδης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ταχύπλοο ανατράπηκε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και του έντονου κυματισμού. Τουριστικά σκάφη που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν άμεσα στο σημείο και συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης, εντοπίζοντας αρκετούς επιβάτες παγιδευμένους στο εσωτερικό του σκάφους.

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Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άνθρωποι, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να μεταβληθεί, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και την ταυτοποίηση των επιβατών. Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, όλοι οι νεκροί είναι Ινδοί υπήκοοι.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια

Ο ανώτερος αξιωματούχος της τοπικής διοίκησης, Νγκουγέν Τιέν Χάι, δήλωσε ότι οι αρχές εργάζονται για την επιβεβαίωση του ακριβούς αριθμού των θυμάτων και των επιζώντων.

Όπως ανέφερε, η επικρατέστερη εκτίμηση είναι ότι το ταχύπλοο ανετράπη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με τους ισχυρούς ανέμους και τα μεγάλα κύματα να δυσχεραίνουν την πλεύση.

«Η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η διάσωση, η μεταφορά όλων των θυμάτων στην ξηρά και η παροχή κάθε δυνατής ιατρικής φροντίδας σε όσους παραμένουν ζωντανοί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συλλυπητήρια από τον Ναρέντρα Μόντι

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία.

«Είμαι βαθιά λυπημένος για το τραγικό δυστύχημα με το σκάφος στο οποίο επέβαιναν Ινδοί πολίτες στο Βιετνάμ. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Παράλληλα, η πρεσβεία της Ινδίας στο Βιετνάμ χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό», δημοσιοποίησε τη λίστα με τους 32 Ινδούς επιβάτες του σκάφους και ενεργοποίησε ειδικές τηλεφωνικές γραμμές για την παροχή πληροφοριών και βοήθειας στις οικογένειες των θυμάτων.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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