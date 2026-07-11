15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η ημέρα μνήμης των 13 ηρώων αποτελεί στιγμή βαθιάς συγκίνησης και περισυλλογής, σημειώνοντας πως η Πολιτεία οφείλει να αποδίδει τον απαιτούμενο φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας την πατρίδα.

«Είναι με αισθήματα βαθύτατου πένθους και αξεπέραστης οδύνης που συγκεντρωθήκαμε για ακόμη μια φορά, για να τιμήσουμε τη μνήμη των 13 ηρωομαρτύρων της φονικής έκρηξης της 11ης Ιουλίου 2011», ανέφερε.

Όπως τόνισε, οι άνθρωποι που χάθηκαν εκείνη την ημέρα «δήλωσαν παρόντες στο καθήκον» και έδωσαν μια άνιση μάχη απέναντι στον κίνδυνο, η οποία τελικά αποδείχθηκε μοιραία.

Οι 13 πεσόντες ήταν ο Πλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης, ο Αντιπλοίαρχος Λάμπρος Λάμπρου, ο Αρχικελευστής Κλεάνθης Κλεάνθους, ο ΕΠΥ Κελευστής Μιχάλης Ηρακλέους, οι ναύτες Μίλτος Χριστοφόρου, Χριστάκης Χριστοφόρου και Αντώνης Χαραλάμπους, ο Αρχιλοχίας της Πυροσβεστικής Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο Αρχιπυροσβέστης Γιώργος Γιακουμή και οι πυροσβέστες Βασίλης Κρόκος, Σπύρος Τταντής, Παναγιώτης Θεοφίλου και Αδάμος Αδάμου.

Ο Πρόεδρος ανέφερε πως οι 13 ήρωες τίμησαν μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής τους τον όρκο που έδωσαν στην πατρίδα, σημειώνοντας ωστόσο πως η χώρα δεν κατάφερε να τους προσφέρει την ασφάλεια που απαιτούνταν.

«Η πατρίδα μας παραμένει παντοτινά εκτεθειμένη γιατί δεν μπόρεσε να τους παράσχει τη δέουσα ασφάλεια. Και αυτό το ανεκπλήρωτο χρέος βασανίζει τη συλλογική μνήμη και τη συνείδηση του κυπριακού λαού», ανέφερε.

Απευθυνόμενος στις οικογένειες των θυμάτων, ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη συμπαράσταση της Πολιτείας, αναγνωρίζοντας ότι οι συγγενείς τους συνεχίζουν να βιώνουν καθημερινά τον πόνο της απώλειας.

«Οφείλω, ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκ μέρους της Πολιτείας, να εκφράσω ειλικρινείς απολογίες και να ζητήσω συγγνώμη για τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στη φονική έκρηξη», ανέφερε.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος υπογράμμισε πως η επέτειος δεν αποτελεί μόνο ημέρα μνήμης, αλλά και υπενθύμιση της ευθύνης που έχει το κράτος να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή και τις κρίσιμες υποδομές.

Όπως σημείωσε, ο χώρος του μνημείου στο Μαρί αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο που υπενθυμίζει την ανάγκη για ασφάλεια, πρόληψη και υπευθυνότητα από την Πολιτεία.

Η έκρηξη της 11ης Ιουλίου 2011 είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 13 ανθρώπων, την καταστροφή του ενεργειακού κέντρου της χώρας και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, προκαλώντας μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται για μεγάλες δηλώσεις και διακηρύξεις, αλλά για ειλικρινή αναγνώριση της ευθύνης.

Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η Πολιτεία εργάζεται μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες, εκπαίδευση, αυστηρά πρωτόκολλα και διεθνείς πρακτικές, ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι και να ενισχύεται η ασφάλεια σε όλους τους τομείς.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος τόνισε πως η 11η Ιουλίου αποτελεί διαρκή υπενθύμιση ότι η ανάληψη ευθύνης είναι η ύψιστη αρετή όσων υπηρετούν τους πολίτες.

«Οι 13 ήρωές μας εδώ στο Μαρί οριοθετούν το χρέος όλων όσοι κατέχουμε δημόσια αξιώματα, για να ενεργούμε υπεύθυνα και να είμαστε συνεχώς υπόλογοι στους πολίτες», ανέφερε.

Αιωνία τους η μνήμη.