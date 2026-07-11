Τραμπ: Aπειλεί το Ιράν «1.000 πύραυλοι είναι έτοιμοι αν με αγγίξετε» - Στέλνει τελεσίγραφο στην Τεχεράνη

Παράλληλα, σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να αναγνωρίσει δημόσια ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά και να δεσμευθεί ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων.

«1.000 Πύραυλοι είναι Κλειδωμένοι και Φορτωμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως, αν η Ιρανική Κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Υφηλίου, να δολοφονήσει, ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει, τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε αυτήν την περίπτωση, ΕΜΕΝΑ!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν «1.000 πύραυλοι είναι έτοιμοι αν με αγγίξετε», στέλνει τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

«Διαταγές έχουν ήδη δοθεί, και ο Στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονική περίοδο ενός έτους, υποκείμενης σε παράταση, να αποδεκατίσει πλήρως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν», υπογράμμισε στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα αμερικανικών εφημερίδων, όπως η Wall Street Journal, τα οποία ανέφεραν ότι το Ισραήλ έδωσε στις ΗΠΑ πληροφορίες ότι το Ιράν εξετάζει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, θυμίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια να πάρει εκδίκηση από τον Τραμπ για τη δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί, του κορυφαίου στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Αμερικανού προέδρου.

Το τελεσίγραφο για το Ορμούζ

Την ίδια ώρα δημοσίευμα του Axios αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να αναγνωρίσει δημόσια ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά και να δεσμευθεί ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων.

Το μήνυμα έχει διαβιβαστεί τόσο απευθείας όσο και μέσω περιφερειακών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που ενημέρωσαν δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Σημειώνεται ότι σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ αλ-Μπουσαΐντι, αναμένεται να συναντηθούν το Σάββατο στη Μουσκάτ για να συζητήσουν την κρίση στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως θυμίζει το Axios τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμη και πριν από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν, το Ομάν είχε ευθυγραμμιστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στον Κόλπο, ανοίγοντας έναν νότιο θαλάσσιο διάδρομο κοντά στις ακτές του, ώστε τα πλοία να μπορούν να διέρχονται από τα Στενά.

Το Ιράν εξοργίστηκε, θεωρώντας ότι η κίνηση αυτή αποδυνάμωνε τη διαπραγματευτική του θέση. Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι Ιρανοί διαπραγματευτές τους είπαν πως ριζοσπαστικά στοιχεία εντός του καθεστώτος άνοιξαν πυρ κατά πλοίων σε μια προσπάθεια να ανακτήσουν διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Ιρανοί επικοινώνησαν με την αμερικανική κυβέρνηση ύστερα από δύο ημέρες συγκρούσεων νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και ζήτησαν νέες συνομιλίες. «Μας είπαν: "Τα κάναμε θάλασσα. Κάναμε λάθος. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε"», ισχυρίστηκε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική διαμάχη στο ιρανικό καθεστώς σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης και τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Υπάρχουν στοιχεία μέσα στο σύστημά τους που θέλουν να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις για λογαριασμό τους. Πρέπει να βάλουν τάξη στα εσωτερικά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατά το Axios οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι το Ιράν θα εκδώσει ανακοίνωση μετά τη συνάντηση του Σαββάτου στο Ομάν. «Θέλουμε να δηλώσουν δημόσια ότι θα σταματήσουν να πυροβολούν εναντίον πλοίων και να αναγνωρίσουν ρητά ή τουλάχιστον εμμέσως ότι έκαναν λάθος. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε τώρα», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. «Περιμένουμε επίσης οι Ιρανοί να πουν ότι κάθε θαλάσσιος δίαυλος στα Στενά θα είναι ανοικτός και ότι η διέλευση θα γίνεται χωρίς την επιβολή διοδίων ή άλλων τελών.»

Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες εάν το Ιράν αρνηθεί: «Αν αυτή δεν είναι η θέση τους τότε δεν θα είναι μια καλή ημέρα για αυτούς»

Πηγή: protothema.gr