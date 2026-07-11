Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚυβέρνηση: Εντός του συμφωνημένου πλαισίου οι όποιες διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση: Εντός του συμφωνημένου πλαισίου οι όποιες διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού

 11.07.2026 - 09:20
Κυβέρνηση: Εντός του συμφωνημένου πλαισίου οι όποιες διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού

Η κυβέρνηση δεν έχει φοβικά σύνδρομα ως προς την συμμετοχή της σε διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού, ωστόσο δεν θα αποδεχθεί μία διαδικασία έωλη που θα δημιουργεί κινδύνους, δήλωσε ο αναπλήρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο κύριος Αντωνίου υπογράμμισε ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να γίνουν εντός του συμφωνημένου πλαισίου, με ζητούμενο τον τερματισμό της κατοχής και την απελευθέρωση της πατρίδας.

Επισήμανε πως παρά το ότι δημοσίως η Τουρκία χαρακτηρίζει εκλιπούσα την Κυπριακή Δημοκρατία, γνωρίζει ότι το κράτος υφίσταται και είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, η Άγκυρα γνωρίζει ότι η όποια απόφαση για τα ευρωτουρκικά, περνά μέσα από το πρίσμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κύριος Αντωνίου ανέφερε επίσης ότι όλοι αντιλαμβάνονται πως η στρατηγική επιδίωξη της Τουρκίας σε σχέση με τα ευρωτουρκικά, μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ίδια ώστε να δώσει κάτι, για να λάβει κάτι άλλο.

Το ζητούμενο, πρόσθεσε, είναι να δημιουργηθεί μία αμοιβαία επωφελής κατάσταση πραγμάτων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεν έχετε τηλεοπτικό σήμα; Δείτε πώς θα επαναφέρετε τα κανάλια σας - Η λύση που ανακοινώθηκε
Καταδίωξη-θρίλερ στη Λεμεσό: Συνελήφθη 19χρονος μετά τους πυροβολισμούς αστυνομικού
Μαρτυρία για την πτήση τρόμου από Θεσσαλονίκη: «Το σώμα του μέχρι τους ώμους ήταν έξω από το παράθυρο»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Ιουλίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε - Ανάμεσά τους και παράξενο όνομα
Λουκέτο σε 8 κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες - Ποιες είναι, γιατί σταματούν την παραγωγή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δεν έχετε τηλεοπτικό σήμα; Δείτε πώς θα επαναφέρετε τα κανάλια σας - Η λύση που ανακοινώθηκε

 11.07.2026 - 09:07
Επόμενο άρθρο

Τραμπ: Aπειλεί το Ιράν «1.000 πύραυλοι είναι έτοιμοι αν με αγγίξετε» - Στέλνει τελεσίγραφο στην Τεχεράνη

 11.07.2026 - 09:46
15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται από τη φονική έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, μια τραγωδία που σημάδεψε βαθιά την Κύπρο και κόστισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Κατά το ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τίμησε τη μνήμη τους, υπογραμμίζοντας το χρέος της Πολιτείας να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών και ζητώντας συγγνώμη για τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

  •  11.07.2026 - 09:59
Κυβέρνηση: Εντός του συμφωνημένου πλαισίου οι όποιες διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού

Κυβέρνηση: Εντός του συμφωνημένου πλαισίου οι όποιες διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού

  •  11.07.2026 - 09:20
Πολιτικό «κραχ» για το Υφ. Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Μετωπική σύγκρουση Κυβέρνησης - Αντιπολίτευσης με φόντο το «μπλόκο» στη Ραουνά

Πολιτικό «κραχ» για το Υφ. Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Μετωπική σύγκρουση Κυβέρνησης - Αντιπολίτευσης με φόντο το «μπλόκο» στη Ραουνά

  •  11.07.2026 - 07:23
Εξιτήριο από το Νοσοκομείο για τον Τουφάν Έρχιουρμαν - Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Εξιτήριο από το Νοσοκομείο για τον Τουφάν Έρχιουρμαν - Τι αναφέρει η ανακοίνωση

  •  11.07.2026 - 08:36
Δεν έχετε τηλεοπτικό σήμα; Δείτε πώς θα επαναφέρετε τα κανάλια σας - Η λύση που ανακοινώθηκε

Δεν έχετε τηλεοπτικό σήμα; Δείτε πώς θα επαναφέρετε τα κανάλια σας - Η λύση που ανακοινώθηκε

  •  11.07.2026 - 09:07
Τα καλύτερα beach spots της Λεμεσού - Από ξαπλώστρες στην άμμο μέχρι cocktails και all-day εμπειρίες δίπλα στο κύμα

Τα καλύτερα beach spots της Λεμεσού - Από ξαπλώστρες στην άμμο μέχρι cocktails και all-day εμπειρίες δίπλα στο κύμα

  •  11.07.2026 - 10:57
Μαρτυρία για την πτήση τρόμου από Θεσσαλονίκη: «Το σώμα του μέχρι τους ώμους ήταν έξω από το παράθυρο»

Μαρτυρία για την πτήση τρόμου από Θεσσαλονίκη: «Το σώμα του μέχρι τους ώμους ήταν έξω από το παράθυρο»

  •  11.07.2026 - 07:59
Λουκέτο σε 8 κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες - Ποιες είναι, γιατί σταματούν την παραγωγή

Λουκέτο σε 8 κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες - Ποιες είναι, γιατί σταματούν την παραγωγή

  •  11.07.2026 - 07:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα