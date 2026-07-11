Κυβέρνηση: Εντός του συμφωνημένου πλαισίου οι όποιες διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο κύριος Αντωνίου υπογράμμισε ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να γίνουν εντός του συμφωνημένου πλαισίου, με ζητούμενο τον τερματισμό της κατοχής και την απελευθέρωση της πατρίδας.

Επισήμανε πως παρά το ότι δημοσίως η Τουρκία χαρακτηρίζει εκλιπούσα την Κυπριακή Δημοκρατία, γνωρίζει ότι το κράτος υφίσταται και είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, η Άγκυρα γνωρίζει ότι η όποια απόφαση για τα ευρωτουρκικά, περνά μέσα από το πρίσμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κύριος Αντωνίου ανέφερε επίσης ότι όλοι αντιλαμβάνονται πως η στρατηγική επιδίωξη της Τουρκίας σε σχέση με τα ευρωτουρκικά, μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ίδια ώστε να δώσει κάτι, για να λάβει κάτι άλλο.

Το ζητούμενο, πρόσθεσε, είναι να δημιουργηθεί μία αμοιβαία επωφελής κατάσταση πραγμάτων.