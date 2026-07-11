Πολιτικό «κραχ» για το Υφ. Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Μετωπική σύγκρουση Κυβέρνησης - Αντιπολίτευσης με φόντο το «μπλόκο» στη Ραουνά

Η συντριπτική απόρριψη με 34 ψήφους κατά έναντι 17 υπέρ του κατεπείγοντος νομοσχεδίου για την εξάμηνη παράταση της θητείας της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένας Ραουνά, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στο Προεδρικό και τις ηγεσίες των δύο μεγάλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, η οποία κορυφώθηκε με εκατέρωθεν βαριά πυρά κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας.

Το πολιτικό σκηνικό είναι πλέον πλήρως περιχαρακωμένο. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές εκφράσεις, κατηγορίες για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων, κουμπαροκρατία και ιδεολογικές αγκυλώσεις, σε μια διαμάχη που αγγίζει τον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής της χώρας και των χειρισμών της εκτελεστικής εξουσίας.

Η οργή του Προέδρου και το καρφί για τον ΔΗΣΥ

Η αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ήρθε άμεσα και σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, εκφράζοντας βαθιά απογοήτευση για τη στάση της Βουλής. Ο Πρόεδρος έστρεψε τα βέλη του κυρίως προς την Πινδάρου, σημειώνοντας πως ενώ περίμενε μια τέτοια συμπεριφορά από το ΑΚΕΛ, λόγω των γνωστών αντιευρωπαϊκών του αισθημάτων, δεν την ανέμενε σε καμία περίπτωση από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ένα κόμμα με διαχρονικό ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Ο Πρόεδρος συνέδεσε άμεσα την ανάγκη παράτασης της θητείας της κ. Ραουνά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 αντί για τις 31 Ιουλίου με τις κρίσιμες διαβουλεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034. Όπως εξήγησε, από αυτές τις διαπραγματεύσεις κρίνονται τα κονδύλια που θα λάβει η Κύπρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη επταετία, τα οποία αφορούν έργα σε δήμους και κοινότητες, τη γεωργία, τη συνοχή, το μεταναστευτικό, καθώς και την άμυνα. Οι πράξεις κάποιων κινούνται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τις διακηρύξεις τους για την επιτυχημένη Κυπριακή Προεδρία, ανέφερε χαρακτηριστικά, διαμηνύοντας πάντως ότι η εκτελεστική εξουσιά θα βρει τον τρόπο να προστατεύσει τα συμφέροντα της χώρας και του κυπριακού λαού.

Σκληρή αντεπίθεση από ΔΗΣΥ: «Βόλεμα και κουμπαροκρατία»

Η απάντηση από τον Δημοκρατικό Συναγερμό ήρθε με πρωτοφανή σκληρότητα, τόσο μέσω επίσημης ανακοίνωσης όσο και με προσωπικές δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου, Ονούφριου Κουλλά, ο οποίος εξαπέλυσε μετωπική επίθεση κατά του Προεδρικού. Ο κ. Κουλλάς έκανε λόγο για προσπάθεια βολέματος και για μια κουμπαροκρατία που βαφτίζεται δημόσιο συμφέρον, στρέφοντας τα βέλη του προσωπικά κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αντί οι κυβερνώντες να ντρέπονται για το βεβαρημένο παρελθόν τους στον διορισμό οικογενειακών φίλων, συγγενών, συγάμπρων και κουμπάρων, επιλέγουν να κουνάνε και το δάκτυλο, δήλωσε σε ιδιαίτερα καυστικό ύφος. Παράλληλα απέρριψε πλήρως τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί κινδύνου για τους ευρωπαϊκούς πόρους. Ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ισότιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 και διαθέτει απόλυτα επαρκείς, εξελιγμένες κρατικές δομές, όπως το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εξωτερικών και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, οι οποίες έχουν φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα εδώ και 22 χρόνια.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, η επιλογή της Κυβέρνησης να καταθέσει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα κυριολεκτικά στο παρά ένα, χωρίς τον αναγκαίο χρόνο για μελέτη και ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Η πολιτική σκοπιμότητα δεν μπορεί να βαφτίζεται ευρωπαϊκή αναγκαιότητα, κατέληξε ο ΔΗΣΥ, καλώντας τον Πρόεδρο να αναζητήσει τις ευθύνες για την αποτυχία στους δικούς του χειρισμούς και όχι στην αντιπολίτευση.

Νέος γύρος σύγκρουσης: Στο κάδρο η Αννίτα Δημητρίου για τον «ευτελισμό του πολιτικού λόγου»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανήλθε δριμύτερος, απαντώντας σε εξαιρετικά αυστηρό ύφος στις δηλώσεις του Ονούφριου Κουλλά. Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης εξέφρασε την έντονη έκπληξη του για το επίπεδο του λεκτικού του Εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ, τονίζοντας ότι αυτό δεν συνάδει με την ιστορία και την ευθύνη της παράταξης, καθώς αντί για ουσία επιστρατεύονται χαρακτηρισμοί και προσωπική απαξίωση.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επεσήμανε μια σοβαρή αντίφαση στη γραμμή του ΔΗΣΥ, σημειώνοντας ότι ενώ μέχρι προχθές η ηγεσία του κόμματος ισχυριζόταν ότι καταψήφισε το νομοσχέδιο λόγω της διαδικασίας του κατεπείγοντος, χθες ο κ. Κουλλάς δήλωσε ανοιχτά ότι δεν χρειάζεται καθόλου οργανωμένη δομή για τα ευρωπαϊκά θέματα, καλώντας τους να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η σύσταση Υφυπουργείου για πιο αποτελεσματική εκπροσώπηση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς αποτελούσε επίσημη θέση στο προεκλογικό πρόγραμμα του ίδιου του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές του 2013, διερωτώμενος τι άλλαξε σήμερα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Λετυμπιώτης στην προσωπική απαξίωση της Υφυπουργού, χαρακτηρίζοντας την προβληματική και προσβλητική απέναντι σε μια γυναίκα με υψηλή κατάρτιση, ευρωπαϊκή εμπειρία και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο, ειδικά λίγες μέρες μετά την καθολική αναγνώριση της επιτυχούς Κυπριακής Προεδρίας. Κλείνοντας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μετέφερε την πίεση προσωπικά στην Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, καλώντας την να απαντήσει δημόσια αν υιοθετεί αυτό το επίπεδο επιχειρημάτων και την απαξιωτική προσέγγιση απέναντι στην κ. Ραουνά, προειδοποιώντας ότι η τυχόν σιωπή της θα συνιστά πλέον σαφή πολιτική απάντηση.

Αννίτα Δημητρίου: «Η Βουλή δεν εκβιάζεται - Τέλος η Ραουνά στις 31 Ιουλίου»

Η επίσημη και ξεκάθαρη απάντηση της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, δόθηκε λίγα λεπτά, βάζοντας οριστικό «διαζύγιο» στις προσδοκίες του Προεδρικού για επαναφορά του θέματος. Στο περιθώριο δημοσιογραφικής διάσκεψης στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Πινδάρου, η κ. Δημητρίου ξεκαθάρισε σε απόλυτο τόνο πως το νομοσχέδιο για την παράταση του Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 δεν πρόκειται να οδηγηθεί ξανά στην επόμενη Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η θητεία της Μαριλένας Ραουνά στη θέση της Υφυπουργού θα τερματιστεί οριστικά στις 31 Ιουλίου, όπως είχε αρχικά ψηφιστεί.

Σχολιάζοντας τις αναφορές του Νίκου Χριστοδουλίδη, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος επέλεξε να «πιστώσει τη δική του προσωπική αποτυχία και προχειρότητα στον Δημοκρατικό Συναγερμό». Η κ. Δημητρίου τόνισε με έμφαση πως το κοινοβούλιο καταψήφισε έναν συγκεκριμένο, προβληματικό κυβερνητικό χειρισμό, στέλνοντας το μήνυμα πως «η Βουλή δεν εκβιάζεται». Παράλληλα, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να σταματήσει να αναζητά αποδιοπομπαίους τράγους και «να μας πει ακριβώς τι θέλει».

Αναφορικά με τις εσωκομματικές φωνές και τα στελέχη της παράταξης που εξέφρασαν δημόσια διαφορετική άποψη, η κ. Δημητρίου εμφανίστηκε καθησυχαστική, σημειώνοντας σύντομα πως «όλοι έχουν δικαίωμα στην αντίθετη άποψη». Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ προέβη στις δηλώσεις αυτές στο πλαίσιο αποτίμησης του κοινοβουλευτικού έργου της νέας ομάδας του κόμματος, δίνοντας το στίγμα για το μέλλον. Όπως υπογράμμισε, μετά την εκλογική αναμέτρηση της 24ης Μαΐου ανοίγει ένας νέος κύκλος όπου δεν χωράει ούτε η γκρίνια ούτε η μεμψιμοιρία, διαμηνύοντας πως ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει να καταθέτει προτάσεις προς όφελος των πολιτών και θα διατηρήσει τον υπεύθυνο ρόλο που διαδραματίζει, ανεξαρτήτως των χειρισμών της εκτελεστικής εξουσίας.

Στέφανος Στεφάνου: «Διαφωνία δεν σημαίνει αντιευρωπαϊσμός»

Στο χορό των έντονων τοποθετήσεων εισήλθε δυναμικά και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Μιλώντας στο περιθώριο διάσκεψης Τύπου για θέματα ενέργειας, ο κ. Στεφάνου σήκωσε το γάντι που πέταξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας περί «γνωστών αντιευρωπαϊκών αισθημάτων» του κόμματος, ξεκαθαρίζοντας σε έντονο ύφος πως η διαφωνία με τις κυβερνητικές επιλογές σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αντιευρωπαϊκή στάση.

«Αυτό που είναι γνωστό είναι η αντίδραση του Προέδρου όταν δέχεται κριτική. Όλα τα ρίχνει στην αντιπολίτευση ή σε θεωρούμενους αντιευρωπαϊσμούς», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως είναι ασφαλώς θεμιτό να υπάρχει διαφορετική αντίληψη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος διαφωνεί με την κυβέρνηση είναι αντιευρωπαϊστής.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επέκρινε με τη σειρά του την έλλειψη προγραμματισμού από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι αν υπήρχε σωστός σχεδιασμός, η κυβέρνηση θα γνώριζε εγκαίρως τις ανάγκες της και δεν θα έφερνε το αίτημα την τελευταία στιγμή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, απαιτώντας από τη Βουλή να αποφασίσει άμεσα. Εξήγησε, μάλιστα, πως η θέση του ΑΚΕΛ ήταν να παραπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις. «Αν οι εξηγήσεις μάς έπειθαν, τότε θα αποφασίζαμε αναλόγως. Πρώτα, όμως, έπρεπε να γνωρίζουμε τους λόγους», συμπλήρωσε. Κλείνοντας, ο κ. Στεφάνου έκανε μια ιστορική αναδρομή στην πρώτη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2012, υπενθυμίζοντας ότι ο τότε Υφυπουργός, Ανδρέας Μαυρογιάννης, είχε παραμείνει στη θέση του για έναν μόλις μήνα μετά την ολοκλήρωση της Προεδρίας, καταρρίπτοντας έτσι το επιχείρημα για την αναγκαιότητα εξάμηνης παράτασης.

Νέα πυρά από Ο. Κουλλά

Η πολιτική αντιπαράθεση αναζωπυρώθηκε μετά από ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριου Κουλλά, ο οποίος απάντησε στις θέσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και επανέφερε σειρά αιχμών κατά της κυβέρνησης.

Ο κ. Κουλλάς υποστήριξε ότι δεν χρησιμοποιεί προσωπικούς χαρακτηρισμούς και ότι η κριτική του αφορά αποκλειστικά πολιτικές πράξεις της κυβέρνησης. Παράλληλα, διερωτήθηκε αν η απουσία Υφυπουργείου για πέντε μήνες θα οδηγήσει σε απώλεια ευρωπαϊκών πόρων, θέτοντας ερωτήματα για τη θέση της κυβέρνησης και την ικανότητα των υπόλοιπων αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό περί ασυνεννοησίας από πλευράς του κόμματος, σημειώνοντας ότι «το ένα δεν αναιρεί το άλλο». Επιπλέον, επανέφερε ζητήματα διορισμών, κάνοντας λόγο για διορισμούς συγγενών, φίλων, κουμπάρων και συγάμπρων, καλώντας τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να διαψεύσει, εφόσον μπορεί, τις σχετικές αναφορές.

Τέλος, ο κ. Κουλλάς αναφέρθηκε και στην περίοδο μετά το 2013, σημειώνοντας ότι η τότε κυβέρνηση είχε προτείνει, κατόπιν μελέτης, τη δημιουργία τριών υφυπουργείων: Τουρισμού, Ναυτιλίας και Ανάπτυξης. Όπως διευκρίνισε, το Υφυπουργείο Ανάπτυξης είχε αποσυρθεί, «όχι επειδή είμαστε εναντίον της Ανάπτυξης».

Το παρασκήνιο της Βουλής και οι εσωκομματικές αναταράξεις

Η συζήτηση στο κοινοβούλιο κατά την Πέμπτη είχε ήδη αναδείξει τις βαθιές διαφωνίες γύρω από το θεσμικό πλαίσιο των Υφυπουργείων. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, και ο ομόλογός του από το ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, είχαν θέσει σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο η Κυβέρνηση επιχειρεί από το παράθυρο τη δημιουργία ενός μόνιμου Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ανοίγοντας ζητήματα συνταγματικότητας. Από την πλευρά της, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, εκπροσωπώντας το κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, εξέφρασε την έκπληξή της για το κατεπείγον της τελευταίας στιγμής, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να φέρει εις πέρας την αποστολή χωρίς να απαιτείται παράταση της θητείας της Υφυπουργού.

Στον αντίποδα, το κυβερνητικό στρατόπεδο βρήκε στηρίγματα στο ΔΗΚΟ, με τη Χριστιάνα Ερωτοκρίτου να υπεραμύνεται της πρότασης, εξηγώντας ότι η εξάμηνη παράταση είναι αναγκαία για να διατηρήσει η Κύπρος το αποτύπωμά της στην ευρωπαϊκή Τρόικα, δηλαδή στη συνεργασία με την προηγούμενη και την επόμενη προεδρεύουσα χώρα. Θετική ψήφο για το κατεπείγον έδωσαν επίσης ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, καθώς και η Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, η οποία πάντως σημείωσε ότι η εκτελεστική εξουσία όφειλε να είχε προετοιμάσει νωρίτερα το θέμα.

Η καταψήφιση, ωστόσο, προκάλεσε και άμεσους εσωκομματικούς τριγμούς στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο τέως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Τορναρίτης, διαφοροποιήθηκε δημόσια λίγες ώρες μετά την ψηφοφορία, εκφράζοντας την απαρέσκειά του για τη στάση της παράταξής του. Χαρακτήρισε την απόφαση λανθασμένη και διαμήνυσε πως η Βουλή πρέπει να επανεξετάσει τη στάση της άμεσα.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού για αυτή την πολιτική μάχη έχει ήδη δοθεί για την ερχόμενη Τρίτη, 14 Ιουλίου, στην προγραμματισμένη Ολομέλεια της Βουλής. Η Κυβέρνηση, διά του Εκπροσώπου της, διαμήνυσε με νόημα ότι μέχρι τότε οι βουλευτές σίγουρα προλαβαίνουν να μελετήσουν το νομοσχέδιο, με το πολιτικό θερμόμετρο να αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο τις επόμενες ημέρες.