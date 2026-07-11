Λουκέτο σε 8 κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες - Ποιες είναι, γιατί σταματούν την παραγωγή

Τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει ακολουθήσει μια απόλυτα στοχευμένη στρατηγική στον τομέα του αυτοκινήτου, έχοντας μάλιστα καταφέρει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μεταμορφώσει πλήρως την εικόνα άλλα και την φήμη των οχημάτων της, επενδύοντας μαζικά στα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα, στις νέες τεχνολογίες και στην ανάπτυξη λογισμικού.

Η στρατηγική αυτή απέδωσε πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο καρπούς, καθώς αρκετές από τις μεγάλες εταιρείες της Κίνας κατάφεραν όχι μόνο να κυριαρχήσουν στην εγχώρια αγορά, αλλά και να αποκτήσουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στις αγορές της Ευρώπης, απειλώντας ευθέως τους παραδοσιακούς Ευρωπαίους και Ιάπωνες κατασκευαστές.

Παρά το γεγονός όμως πως οι κινεζικές μάρκες επεκτείνονται με ταχύτατο ρυθμό στην Δύση, η εικόνα στο εσωτερικό της κινεζικής αγοράς είναι αρκετά διαφορετική, με αρκετούς από τους περιφερειακούς «παίκτες» του τομέα μάλιστα να πιέζονται σημαντικά.

Τα νούμερα είναι μάλιστα ενδεικτικά, αφού τον περασμένο Μάιο οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα υποχώρησαν περίπου κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ ανάλογη εικόνα καταγράφεται και συνολικά από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η πτώση αυτή, πέρα από τις διεθνείς συγκυρίες άλλα και την απόφαση της κυβέρνησης να βάλει τέλος στα κίνητρα της αγοράς για τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα, συνδέεται με το γεγονός πως η Κίνα διαθέτει έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό εργοστασίων σε σχέση με τη ζήτηση.

Έτσι, πολλές μονάδες στην χώρα λειτουργούν σήμερα ακόμη και κάτω από το 50% της παραγωγικής τους δυναμικότητας, φέρνοντας έντονο φόρτο στην οικονομία της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κινεζική κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα να προχωρήσει σε μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση του κλάδου, περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των μικρών κατασκευαστών που μέχρι σήμερα επιβίωναν χάρη στις γενναίες κρατικές επιδοτήσεις.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της εξέλιξης αναμένεται να είναι οι ισχυρότεροι όμιλοι, όπως οι BYD, Geely και Chery, αλλά και οι ταχέως αναπτυσσόμενες XPeng και Xiaomi, οι οποίες θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Αντίθετα, αρκετές μικρότερες εταιρείες βλέπουν πλέον το μέλλον να διαγράφεται ως εξαιρετικά αβέβαιο, καθώς η κινεζική κυβέρνηση προχώρησε και επισήμως στην ανάκληση των αδειών παραγωγής τους, στερώντας τους ουσιαστικά το δικαίωμα ανεξάρτητης κατασκευής αυτοκινήτων.

Πιο συγκεκριμένα, μια από τις εταίρες που επηρέασε η απόφαση αυτή είναι η Lifan, η οποία έγινε ιδιαίτερα γνωστή για τα μικρά οικονομικά της μοντέλα που συχνά θύμιζαν σχεδιαστικά οχήματα μεγάλων κατασκευαστών, ωστόσο τώρα χάνει την ικανότητα της να προχωρήσει σε άδειες παραγωγής. Την άδεια παραγωγής χάνει πλέον και η Zotye Auto, η οποία έγινε γνωστή για παραγωγή αυτοκινήτων που έμοιαζαν με ευρωπαϊκά μοντέλα με πιο premium χαρακτήρα.

Στη λίστα με τις εταιρείες που επηρεάζει η απόφαση βρίσκεται επίσης και η Brilliance Auto, η οποία έγινε γνωστή στην Κίνα για τη συνεργασία της με τη BMW, φέρνοντας μοντέλα όπως τα BS6 και BS4.

Παράλληλα, η απόφαση επιβεβαιώνει και νομικά το τέλος ορισμένων εταιρειών που είχαν σταματήσει ουσιαστικά να επενδύουν χρόνια στον τομέα. Έτσι, η παραγωγή σταματάει και για τη Hawtai, μια εταιρεία που θεωρούταν ουσιαστικά ανενεργή ήδη από το 2019, ενώ αντίστοιχα και η Leopaard, η οποία έχει σταματήσει εδώ και χρόνια την εμπορική της δραστηριότητα, χάνει τώρα την άδεια της.

Ανάμεσα στις μάρκες που επηρεάζονται βρίσκεται και η FAW Xiali, η οποία για δεκαετίες κυριαρχούσε στην αγορά των μικρών αυτοκινήτων και των ταξί εντός κινεζικών συνόρων, με το Xiali να αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της χώρας τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000.



Τέλος, στις εταιρείες που χάνουν την άδεια τους ανήκουν οι BAIC Yinxiang, η οποία κήρυξε πτώχευση το 2021, με μέρος της παραγωγής της να συνεχίζεται σήμερα μέσω της BAIC Ruixiang, καθώς και η Haima, η οποία έγινε γνωστή κυρίως μέσα από την παραγωγή μοντέλων βασισμένων σε αδειοδοτημένες τεχνολογίες άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών.

Πηγή: carandmotor.gr