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Σοκάρει η καταγγελία μητέρας για εξωφρενικό παρκάρισμα αυτοκινήτου - «Δεν είχα άλλη επιλογή»

 10.07.2026 - 21:07
Σοκάρει η καταγγελία μητέρας για εξωφρενικό παρκάρισμα αυτοκινήτου - «Δεν είχα άλλη επιλογή»

Σοβαρό ζήτημα προσβασιμότητας καταγγέλλει πολίτης στη Λάρνακα, δημοσιεύοντας φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία φαίνεται όχημα σταθμευμένο πάνω σε πεζοδρόμιο, εμποδίζοντας τη διέλευση των πεζών.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η μητέρα αναφέρει ότι αναγκάστηκε να κατεβάσει το παιδικό καρότσι με την ενός έτους κόρη της στον δρόμο, καθώς δεν υπήρχε επαρκής χώρος για να περάσει από το πεζοδρόμιο.

«Η μόνη μου επιλογή ήταν να κατεβάσω το καρότσι με την ενός έτους κόρη μου μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας των αυτοκινήτων», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για το περιστατικό.

Μπορεί να είναι εικόνα segway, σκούτερ και κείμενο

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