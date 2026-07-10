Όταν η Κύπρος ξεπερνά τη φαντασία - Περιμένεις λεωφορείο στη στάση και σου έρχεται... πλοίο – Δείτε την viral φωτογραφία

Φωτογραφία στη σελίδα «I LOVE CYPRUS ΡΕ», απεικονίζει μια στάση λεωφορείου στην άκρη του δρόμου, όπου δύο πολίτες κάθονται στην άκρη του πεζοδρομίου περιμένοντας υπομονετικά το δρομολόγιο τους. Το highlight της εικόνας, ωστόσο, βρίσκεται ακριβώς από πίσω τους. Εκεί, πάνω σε μια τεράστια πλατφόρμα μεταφοράς, βρίσκεται σταθμευμένο ένα ολόκληρο... σκάφος, με το μέγεθός του να επισκιάζει τη στάση και να δημιουργεί ένα σκηνικό που θυμίζει ταινία φαντασίας.

Η λεζάντα της φωτογραφίας, «Με βάρκα την ελπίδα», έδωσε το σύνθημα και οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν έχασαν καθόλου χρόνο, στήνοντας ένα επικό πάρτι στα σχόλια.

Οι ατάκες έπεσαν βροχή, με τους περισσότερους να σχολιάζουν με διάθεση έντονης σάτιρας και χιούμορ. «Επόμενη στάση... ψαροκάικο!» έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος αναρωτήθηκε αν πρόκειται για τις νέες, αναβαθμισμένες στάσεις «ευρωπαϊκών προδιαγραφών» του νησιού μας, που συνδυάζουν οδικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες. Τα πειράγματα συνεχίστηκαν με αναφορές για «boat parking» στην άκρη του δρόμου, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που σιγοτραγούδησαν ψηφιακά πως το πλοίο θα σαλπάρει σύντομα για λιμάνια ξένα, αφήνοντας τους επιβάτες στην αποβάθρα... της στάσης.