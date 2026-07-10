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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κυνήγι θησαυρού, χελώνες και QR codes - Πάνω από 5.000 μαθητές έκαναν «απόβαση» στο Ακρωτήρι για χάρη της φύσης

 10.07.2026 - 10:16
Κυνήγι θησαυρού, χελώνες και QR codes - Πάνω από 5.000 μαθητές έκαναν «απόβαση» στο Ακρωτήρι για χάρη της φύσης

Συνολικά 5.200 μαθητές επισκέφθηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου (ΚΠΕΑ) από τον Σεπτέμβριο του 2025, συμμετέχοντας σε εξειδικευμένα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

Το Κέντρο, σε συνεργασία με τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΜΕΠΑΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, φιλοξένησε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 160 επισκέψεις σχολείων από όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Ο Διευθυντής του Κέντρου, Δρ Θωμάς Χατζηκυριάκου, χαρακτήρισε τη χρονιά ιδιαίτερα παραγωγική, εκφράζοντας την ικανοποίηση του για τη μεγάλη συμμετοχή των σχολείων και δήλωσε: «Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών θεμάτων, δίνοντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να γνωρίσουν ζητήματα οικολογίας και πολιτισμού μέσα από βιωματικές εμπειρίες στο φυσικό περιβάλλον.

«Κάθε επίσκεψη ξεκινά με μια συναρπαστική αφήγηση για τη δημιουργία της Χερσονήσου Ακρωτηρίου, αναδεικνύοντας τη σημασία των παραλιών ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών και των πολύτιμων υγροτόπων της περιοχής.

«Στη συνέχεια, οι μαθητές εξερευνούν τους εκθεσιακούς χώρους μέσω ενός διαδραστικού παιχνιδιού με κωδικούς QR, παρακολουθούν ενημερωτική ταινία για την οικολογική αξία της χερσονήσου, παρατηρούν τα πουλιά στην Αλυκή με τηλεσκόπια και συμμετέχουν σε δραστηριότητες στον υπαίθριο χώρο του Κέντρου».

Η εκπαιδευτικός της ΜΕΠΑΑ, κ. Κούλα Μιχαήλ, η οποία υπηρετεί στο Κέντρο, ανέφερε:

«Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου λειτουργεί καθημερινά, φιλοξενώντας σχολικές ομάδες όλων των ηλικιών από όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

«Μαθητές ηλικίας από πέντε έως δεκαοκτώ ετών, οι εκπαιδευτικοί τους, καθώς και πανεπιστημιακές ομάδες, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αλληλεπιδράσουν με το φυσικό περιβάλλον της Χερσονήσου Ακρωτηρίου μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, αναπτύσσοντας βαθύτερη κατανόηση του κόσμου που τους περιβάλλει».

Μεταξύ των πιο δημοφιλών προγραμμάτων για την Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση ήταν το «Μαγεία – Φύση – Αισθήσεις», ενώ για τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης προσφέρθηκαν τα προγράμματα «Καλαθοπλεκτική στο χωριό Ακρωτήρι», «Οι προστατευόμενοι υγρότοποι της Χερσονήσου Ακρωτηρίου και η σημασία τους», «Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος» και «Η λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου».

Το ΚΠΕΑ βρίσκεται στο χωριό Ακρωτήρι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΜΕΠΑΑ στη διεύθυνση https://mepaa.moec.gov.cy/index.php/el/. Για κρατήσεις επισκέψεων και ξεναγήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο στο τηλέφωνο 25 826562 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

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Στον βωμό της σπουδής κάποιων να αποδείξουν ότι είναι αντιπολίτευση, θυσιάζονται κρίσιμες στρατηγικές επιδιώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέφερε ο  Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για την απόρριψη του νομοσχεδίου για την παράταση της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένας Ραουνά.

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