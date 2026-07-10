«Ασπίδα» στην Αν. Μεσόγειο: Στους αιθέρες της Κύπρου το πρώτο υπερσύγχρονο ελικόπτερο Airbus H145 Jupiter – Δείτε φωτογραφίες

Η άφιξη της υπερσύγχρονης αυτής πλατφόρμας αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην περιοχή, καθώς εξασφαλίζει πλέον τη δυνατότητα επιχειρησιακής ανταπόκρισης στην Κύπρο σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο, ενισχύοντας καταλυτικά την ετοιμότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του.

Το Airbus H145 αποτελεί μια εξαιρετικά ευέλικτη και ικανή πλατφόρμα, σχεδιασμένη να προσαρμόζεται άμεσα σε ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων αποστολών. Το νέο απόκτημα της βάσης θα αναλαμβάνει επιχειρήσεις εναέριας πυρόσβεσης, συλλογής πληροφοριών, καθώς και απαιτητικές αποστολές έρευνας και διάσωσης. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι τα νέα ελικόπτερα αναμένεται να αντικαταστήσουν τα Chinook που σταθμεύουν σήμερα στο Ακρωτήρι, αναλαμβάνοντας πλήρως τη μάχη με τις φλόγες πριν από την έναρξη της επόμενης αντιπυρικής περιόδου.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον διαδεδομένα και επιτυχημένα ελικόπτερα της κατηγορίας του παγκοσμίως, το οποίο εμπιστεύονται στρατιωτικές δυνάμεις, πολιτικοί φορείς και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περισσότερες από 40 χώρες. Τα προηγμένα ψηφιακά του συστήματα μειώνουν σημαντικά τον φόρτο εργασίας του πληρώματος αλλά και τις απαιτήσεις συντήρησης, γεγονός που εγγυάται αυξημένη διαθεσιμότητα και άμεση απογείωση τη στιγμή που οι συνθήκες το απαιτούν περισσότερο.

Ο Διοικητής της ιστορικής 84 Μοίρας της RAF, Σμηναγός Steven Bradley, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της αναβάθμισης δηλώνοντας πως η ικανότητα προστασίας και υποστήριξης όσων βρίσκονται στην Κύπρο, αλλά και πέραν αυτής, αποτελεί βασικό πυλώνα των επιχειρήσεών τους. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η άφιξη των ελικοπτέρων H145 παρέχει στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους συμμάχους του έναν σύγχρονο και ευέλικτο στόλο, ικανό να ανταποκρίνεται σε κάθε επιχειρησιακή πρόκληση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι μηχανές πάντως δεν σβήνουν στη RAF Akrotiri, καθώς οι χειριστές της 84 Μοίρας συνεχίζουν ήδη την εντατική τους εκπαίδευση στους κυπριακούς αιθέρες. Στο πλευρό τους βρίσκονται εξειδικευμένοι μηχανικοί της ίδιας της Airbus, διασφαλίζοντας την απόλυτη εξοικείωση του προσωπικού με τα νέα συστήματα, ώστε η επιχειρησιακή ετοιμότητα να αγγίξει αμέσως το μέγιστο δυνατό επίπεδο.