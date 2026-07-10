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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: «Στον βωμό της αντιπολίτευσης θυσιάστηκαν στρατηγικές επιδιώξεις της Δημοκρατίας»

 10.07.2026 - 10:43
Λετυμπιώτης: «Στον βωμό της αντιπολίτευσης θυσιάστηκαν στρατηγικές επιδιώξεις της Δημοκρατίας»

Στον βωμό της σπουδής κάποιων να αποδείξουν ότι είναι αντιπολίτευση, θυσιάζονται κρίσιμες στρατηγικές επιδιώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέφερε ο  Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για την απόρριψη του νομοσχεδίου για την παράταση της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένας Ραουνά.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι το νομοσχέδιο ήταν μόλις δύο σελίδων και η μοναδική ουσιαστική τροποποίηση αφορούσε την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της θητείας της Υφυπουργού από τις 31 Ιουλίου 2026 στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Όπως σημείωσε «ένα νομοσχέδιο δύο σελίδων, με μεγάλη όμως σημασία για τη χώρα και τις εθνικές της επιδιώξεις, απορρίφθηκε», σχολιάζοντας ότι το επιχείρημα του ΔΗΣΥ περί έλλειψης χρόνου για μελέτη της πρότασης δεν ευσταθεί, αφού, όπως επεσήμανε, «η ουσιαστική αλλαγή που είχαν να μελετήσουν ήταν μία: η αντικατάσταση της ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2026 με την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2026».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απερριψε επίσης τη θέση που εκφράστηκε από τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΔΗΣΥ ότι δεν χρειάζεται Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

«Προφανώς τα 22 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν οργανωμένη πολιτική δομή για τα ευρωπαϊκά θέματα, κάτι δεν έχουν αντιληφθεί σωστά», ανέφερε.

Διερωτήθηκε εάν «η Κύπρος δεν χρειάζεται μια τέτοια δομή, παρότι είναι μια χώρα με ανοικτό εθνικό ζήτημα, με κρίσιμες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις μπροστά της και με την ευρωπαϊκή διάσταση του Κυπριακού να αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία».

«Και αυτά, δυστυχώς, από την ηγεσία ενός κόμματος διαχρονικά με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό», πρόσθεσε

Όπως ανέφερε, το επιχείρημα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται εδώ και 22 χρόνια στην ΕΕ χωρίς τη συγκεκριμένη δομή είναι «τουλάχιστον αναχρονιστικό», προσθέτοντας ότι τα κράτη εξελίσσονται» και ότι η ευρωπαϊκή πολιτική απαιτεί πλέον «γνώση, συνέχεια, επαφές, παρουσία και οργανωμένο χειρισμό.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε, ακόμη, ότι η παράταση ήταν σημαντική, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, από το οποίο θα καθοριστούν οι ευρωπαϊκοί πόροι που θα λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία για την επόμενη επταετία, για έργα στις κοινότητες, στους δήμους, στη γεωργία, στη συνοχή, στο μεταναστευτικό, στην άμυνα και στην ασφάλεια.

Επεσήμανε ότι «η ηγεσία του ΑΚΕΛ έμεινε πιστή στις γνωστές ιδεολογικές της αγκυλώσεις», ενώ «η ηγεσία του ΔΗΣΥ, δυστυχώς, επέλεξε να σταθεί απέναντι στην ίδια την ευρωπαϊκή της αφετηρία».

«Στον βωμό της σπουδής κάποιων να αποδείξουν ότι είναι αντιπολίτευση, θυσιάζονται κρίσιμες στρατηγικές επιδιώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε τέτοιες στιγμές οι ψήφοι δεν μετρώνται. Ζυγίζονται. Και χθες ζυγίστηκαν προτεραιότητες, κρίση και κίνητρα. Δυστυχώς, επικράτησαν άλλα», ανέφερε

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι στις 14 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί νέα συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, προσθέτοντας πως «σίγουρα προλαβαίνουν να μελετήσουν» και ότι το ζητούμενο είναι «αν πραγματικά ενστερνίζονται μια βαθιά ουσιαστική πολιτική προσέγγιση».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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