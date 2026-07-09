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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανασχηματισμός προ των πυλών: Τα 4 Υπουργεία που αλλάζουν χέρια και οι ισορροπίες με ΔΗΚΟ - ΔΗΣΥ

 09.07.2026 - 21:34
Ανασχηματισμός προ των πυλών: Τα 4 Υπουργεία που αλλάζουν χέρια και οι ισορροπίες με ΔΗΚΟ - ΔΗΣΥ

Φωτιά παίρνουν τα τηλέφωνα στο Προεδρικό, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να βάζει τις τελευταίες πινελιές στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ευάγγελου Αγαπίου στον Alpha Κύπρου, το «κλείδωμα» των εκλεκτών αναμένεται αμέσως μετά την κρίσιμη αυριανή συνάντηση με το ΔΗΚΟ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκαπενταύγουστο.

Η τράπουλα ανακατεύεται ριζικά, με τις πληροφορίες να δείχνουν άμεσες αλλαγές σε τέσσερα κομβικά χαρτοφυλάκια: στα Υπουργεία Γεωργίας, Μεταφορών, Τουρισμού και Πολιτισμού.

Στο παρασκήνιο, το ΔΗΚΟ φαίνεται να εξαργυρώνει τη στήριξη του κλειδώνοντας ένα με δύο επιπλέον υπουργεία, ενώ κρατά σταθερά τα ηνία σε Υγείας και Ενέργειας. Παρά τη φημολογούμενη δυσφορία για τους χειρισμούς στο GSI, ο Μάκης Κεραυνός παραμένει ακλόνητος στο Οικονομικών, όπως και ο Κωνσταντίνος Ιωάννου στο Εσωτερικών, παρά τις αρχικές δεύτερες σκέψεις του.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος συνεχίζει το στρατηγικό «φλερτ» με τον ΔΗΣΥ, προσανατολιζόμενος σε γνωστά στελέχη της βάσης —εκτός ηγετικής πυραμίδας— για θέσεις-κλειδιά και ημικρατικούς οργανισμούς. Στο παιχνίδι των ημικρατικών και των επιτρόπων αναμένεται να μπουν και μέλη των ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι τα δύο κόμματα δεν μετακομίζουν σε κάποιο νέο υπουργείο, με την πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση στον Λόφο να αφορά αποκλειστικά το Κυπριακό.

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