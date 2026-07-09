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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ ανάβει φωτιές στο εσωτερικό μέτωπο: Από τις «ιδεολογικές εμμονές» στα «δώρα προς την Άγκυρα»

 09.07.2026 - 17:02
Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ ανάβει φωτιές στο εσωτερικό μέτωπο: Από τις «ιδεολογικές εμμονές» στα «δώρα προς την Άγκυρα»

Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Κυβέρνησης και ΑΚΕΛ, με αφορμή τα αποτελέσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Η Εζεκία Παπαϊωάννου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Δύσης και της εξωτερικής πολιτικής του Νίκου Χριστοδουλίδη, για να εισπράξει μια εξίσου σκληρή απάντηση από το Προεδρικό, το οποίο κάνει λόγο για «ιδεολογικές αγκυλώσεις μιας άλλης εποχής» που οδηγούν τη χώρα στην απομόνωση.

ΑΚΕΛ: «Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Τουρκίας η Σύνοδος»

Το φυτίλι της αντιπαράθεσης άναψε η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, η οποία περιγράφει τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ως μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση της «ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας» της Συμμαχίας, που φέρνει γενικευμένη προετοιμασία πολέμου, πακτωλούς δισεκατομμυρίων στις αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες και στρατιωτικοποίηση των οικονομιών.

Το κόμμα της αριστεράς εκφράζει διπλή ανησυχία για την Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η Σύνοδος ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Άγκυρας. Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, οι έπαινοι των Τραμπ και Ρούτε προς τον Ερντογάν, οι προθέσεις των ΗΠΑ για άρση των κυρώσεων στα εξοπλιστικά, αλλά και οι δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων για τον ρόλο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα, αποτελούν «δώρα» που δίνονται στην κατοχική δύναμη, χωρίς εκείνη να αλλάξει στο ελάχιστο τη βάναυση καταπάτηση του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο.

Παράλληλα, το ΑΚΕΛ τονίζει ότι αυτές οι πραγματικότητες αποδομούν τις ψευδαισθήσεις για τον «δυτικό προσανατολισμό» της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη και δίνουν απάντηση σε όσους φλερτάρουν με εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας τη Συμμαχία ως τον διαχρονικό «σπόνσορα της κυπριακής τραγωδίας».

Προεδρικό: «Η Κύπρος δεν προστατεύεται με συνθήματα του παρελθόντος»

Η αντίδραση της Κυβέρνησης ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή. Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, πέρασε στην αντεπίθεση, δηλώνοντας ότι το ΑΚΕΛ επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά πως παραμένει εγκλωβισμένο σε ιδεολογικές εμμονές μιας άλλης εποχής, αδυνατώντας να αντιληφθεί τις σημερινές γεωπολιτικές πραγματικότητες και τις ανάγκες ασφάλειας της χώρας.

Το Προεδρικό ξεκαθαρίζει ότι οι ιδεολογικές αγκυλώσεις του ΑΚΕΛ οδηγούν σε αυτοαπομόνωση. Την ώρα που η Τουρκία επιδιώκει την αναβάθμιση του ρόλου της, η απάντηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι η απουσία και η αδράνεια, αλλά η ενεργός παρουσία. Αυτό μεταφράζεται στην ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ικανότητας, την ισχυροποίηση της οικονομίας, την αξιοποίηση της ιδιότητάς μας ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων με χώρες που επηρεάζουν τις εξελίξεις.

Ο κ. Παπαδόπουλος υπεραμύνθηκε της «υπεύθυνης, πολυδιάστατης και αξιόπιστης» εξωτερικής πολιτικής του Νίκου Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι αυτή έχει ήδη αναβαθμίσει τη διεθνή εικόνα της Κύπρου, έχει ενισχύσει τις σχέσεις με την Ελλάδα, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, και έχει καταστήσει το νησί παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το «διπλωματικό κεφάλαιο» στο Κυπριακό

Καταλήγοντας, η Κυβέρνηση διασυνδέει άμεσα αυτή τη στρατηγική με το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από τις ισχυρές συμμαχίες χτίζεται μεθοδικά ένα σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο. Ως συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής προβάλλονται η ενεργότερη εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η νέα προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά και η σαφής διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία.

«Το ΑΚΕΛ δεν μπορεί να παρουσιάζει ως πατριωτική στάση την αδράνεια και την απομόνωση ως ρεαλισμό. Η Κύπρος δεν προστατεύεται με συνθήματα του παρελθόντος. Προστατεύεται με ισχυρές συμμαχίες, αξιόπιστη παρουσία, καθαρές θέσεις και συνεπή υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων», καταλήγει το Προεδρικό, διαμηνύοντας πως η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται προσηλωμένη στον στόχο για τερματισμό της κατοχής και απελευθέρωση της πατρίδας.

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