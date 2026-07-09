«Το ΓεΣΥ ήρθε για να μείνει» – Τα επόμενα βήματα και οι μεγάλες αλλαγές

Με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων από την εφαρμογή του ΓεΣΥ, ο ΟΑΥ παρέθεσε πρόγευμα εργασίας στη Λευκωσία με εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων γύρω από την πορεία του Συστήματος, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

Καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ, Σταύρος Μιχαήλ, χαρακτήρισε τα ΜΜΕ πολύ σημαντικό συνεργάτη του Οργανισμού, τόσο ως προς την ενημέρωση των πολιτών όσο και ως προς την εποικοδομητική κριτική που ασκούν.

Όπως ανέφερε, βασικός στόχος είναι να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο στη συνείδηση των πολιτών η μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση, αλλά και να καλλιεργηθεί μια νέα κουλτούρα ορθολογιστικής χρήσης των υπηρεσιών του ΓεΣΥ, τόσο από τους δικαιούχους όσο και από τους παροχείς. «Το ΓεΣΥ ήρθε για να μείνει», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι το Σύστημα δεν αφορά μόνο τους σημερινούς ασθενείς, αλλά και τις επόμενες γενιές.

Αναφερόμενος στον ρόλο της δημοσιογραφικής κριτικής, ο κ. Μιχαήλ σημείωσε ότι, όταν αυτή ασκείται καλοπροαίρετα, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη διόρθωση αδυναμιών και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα του ΟΑΥ, πέρα από την εδραίωση του Συστήματος και την αλλαγή της κουλτούρας, είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, χαρακτηρίζοντάς την ως τον σημαντικότερο στρατηγικό στόχο του Οργανισμού.

Η Γενική Διευθύντρια του ΟΑΥ, Ιφιγένεια Καμμίτση ανέφερε ότι ο κοινός στόχος παραμένει η διαρκής προσθήκη αξίας στο Σύστημα, έτσι ώστε κάθε ευρώ που επενδύεται στις υπηρεσίες υγείας να αξιοποιείται προς όφελος των δικαιούχων. Πρόσθεσε ότι το ΓεΣΥ καλείται να αντιμετωπίζει συνεχώς νέες προκλήσεις και δυσκολίες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή αξιολόγησή του και την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα.

Η κ. Καμμίτση σημείωσε ακόμη ότι οι ανάγκες των πολιτών μεταβάλλονται διαρκώς, ενώ σημαντικές επιδράσεις ασκούν τόσο η εξέλιξη της τεχνολογίας όσο και οι διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις. «Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το Σύστημα, να το προχωρήσουμε μπροστά και να το βελτιώνουμε συνεχώς», ανέφερε.

Η Υπεύθυνη του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του ΟΑΥ, Αλεξία Μακρίδου, ευχαρίστησε επίσης τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τη διαχρονική συνεργασία τους και τους ενημέρωσε για τις βασικές επικοινωνιακές δράσεις που προγραμματίζει ο Οργανισμός το επόμενο διάστημα.

Η κ. Μακρίδου ανέφερε ότι η υλοποίηση της Έρευνας Ικανοποίησης των Δικαιούχων του ΓεΣΥ αποτελεί μία από τις σημαντικές δράσεις του ΟΑΥ για τη φετινή χρονιά, σημειώνοντας ότι ο Οργανισμός προγραμματίζει τη διεξαγωγή της σε στρατηγικό επίπεδο τον επόμενο μήνα, ενώ τα αποτελέσματά της αναμένεται να παρουσιαστούν τον Σεπτέμβριο.

Όπως εξήγησε, στόχος της έρευνας είναι να αποτυπωθεί η πραγματική εμπειρία των πολιτών από τη χρήση των υπηρεσιών του ΓεΣΥ, καθώς και βασικοί δείκτες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την εμπιστοσύνη προς το Σύστημα, την εκπλήρωση των προσδοκιών των δικαιούχων, αλλά και τη συνολική εικόνα του ΓεΣΥ και του ΟΑΥ.

Η κ. Μακρίδου τόνισε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό σημείων που χρήζουν βελτίωσης και για τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων, στη βάση πραγματικών δεδομένων και τεκμηριωμένων αναγκών. Παράλληλα, όπως ανέφερε, η έρευνα θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών του ΟΑΥ, συμβάλλοντας στη συνεχή αναβάθμιση του Συστήματος και στη βελτίωση της σχέσης του με τους δικαιούχους.

Πρόσθεσε ακόμη ότι στο επόμενο διάστημα, και συγκεκριμένα περί τα τέλη του 2026 με αρχές του 2027, προγραμματίζεται η υλοποίηση και δεύτερης Έρευνας Ικανοποίησης των Δικαιούχων του ΓεΣΥ, σε πιο τακτικό επίπεδο, η οποία θα εστιάζει στην αποτύπωση της εμπειρίας των δικαιούχων ανά κατηγορία υπηρεσιών υγείας του ΓεΣΥ.

Παράλληλα, η κ. Μακρίδου υπογράμμισε ότι ο ΟΑΥ συνεχίζει να θέτει την ενημέρωση των πολιτών ως έναν από τους στρατηγικούς του στόχους, αναγνωρίζοντας ότι η σωστή και έγκυρη πληροφόρηση συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιών του ΓεΣΥ, αλλά και στην ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους δικαιούχους.

Όπως ανέφερε, κατά το τελευταίο διάστημα ο Οργανισμός υλοποίησε σειρά δράσεων επικοινωνίας, ενώ συνεχίζονται οι ενημερωτικές εκστρατείες για τον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού, ο οποίος αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με το ΓεΣΥ και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ορθή καθοδήγηση και διαχείριση της φροντίδας υγείας τους.

Στόχος των εκστρατειών, σημείωσε, είναι οι πολίτες να αντιληφθούν ακόμη περισσότερο τη σημασία του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού για τους ίδιους και για τη διαχείριση της υγείας τους, αλλά και να ενισχυθεί η ορθολογική χρήση των υπηρεσιών του Συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, προβάλλονται τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα, υλοποιούνται δράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και podcasts με τη συμμετοχή Προσωπικών Ιατρών.

Η κ. Μακρίδου ανέφερε επίσης ότι τους επόμενους μήνες ο ΟΑΥ προγραμματίζει νέα ενημερωτική εκστρατεία που θα στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιών Πρόληψης που καλύπτονται από το ΓεΣΥ. Όπως είπε, παρά το γεγονός ότι αρκετές προληπτικές υπηρεσίες προσφέρονται στο πλαίσιο του Συστήματος, διαπιστώνεται ότι δεν αξιοποιούνται ακόμη στον επιθυμητό βαθμό. Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός θα προχωρήσει σε στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης, με στόχο οι πολίτες να γνωρίζουν ποιες υπηρεσίες πρόληψης έχουν στη διάθεσή τους και να ενθαρρύνονται να τις αξιοποιούν.

Αναφέρθηκε και στην προγραμματιζόμενη εκστρατεία για την προώθηση των ψηφιακών υπηρεσιών και της Πύλης Δικαιούχων, επισημαίνοντας ότι παραμένει χαμηλό το ποσοστό των πολιτών που έχουν ενεργοποιήσει τον λογαριασμό τους.

Όπως εξήγησε, η ενεργοποίηση και αξιοποίηση της Πύλης ενισχύει τον ενεργό ρόλο των δικαιούχων, δίνοντάς τους πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα παραπεμπτικά, τις παραπομπές, τα αποτελέσματα εξετάσεων και άλλες υπηρεσίες του ΓεΣΥ.

Μέσα από τη συγκεκριμένη εκστρατεία, κατέληξε, ο ΟΑΥ επιδιώκει να προωθήσει την ευρύτερη χρήση των ψηφιακών εργαλείων του ΓεΣΥ, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης των δικαιούχων και στη διευκόλυνση της καθημερινής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ