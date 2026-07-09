Καύσιμα στους δρόμους: Αυστηροποιούνται οι έλεγχοι ασφαλείας για όλα τα βυτιοφόρα

Όπως αναφέρεται, η υποχρέωση συμμόρφωσης προβλέπεται από τον περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμο και την Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR, η οποία εφαρμόζεται και στις εσωτερικές μεταφορές από τον Ιούνιο του 2009, βάσει της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Το ΤΟΜ σημειώνει ότι το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού, με το οποίο καθορίζεται η λήξη των μεταβατικών περιόδων για μη συμμορφούμενα οχήματα και δεξαμενές, εκδόθηκε το 2025. Με το Διάταγμα, προστίθεται, ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος και καθίσταται υποχρεωτική η πλήρης συμμόρφωση όλων των βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων με την ADR.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Τμήμα αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες και τις οικονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν στην αγορά και στους επαγγελματίες του κλάδου από την εφαρμογή των μέτρων και προσεγγίζει το ζήτημα «με αίσθημα ευθύνης και συνεργασίας».

Παράλληλα, καλεί πρατηριούχους και ιδιοκτήτες βυτιοφόρων να προχωρήσουν, όπου είναι εφικτό, σε τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις οχημάτων και δεξαμενών και, όπου δεν είναι δυνατό, σε αντικατάστασή τους, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές της ADR. Αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, την έγκριση οχήματος και δεξαμενής, την εκπαίδευση οδηγών, τη σήμανση και τον εξοπλισμό.

Το ΤΟΜ υπογραμμίζει ότι το ζήτημα άπτεται της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας περιουσίας και του περιβάλλοντος, καθώς η μεταφορά αναφλέξιμων καυσίμων ενέχει αυξημένους κινδύνους πυρκαγιάς, έκρηξης και διαρροής.

Καταληκτικά, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει ότι παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων για ενημέρωση, διευκρινίσεις και καθοδήγηση, με στόχο την ομαλή και ασφαλή προσαρμογή του κλάδου στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.