Δεν θα σε προδώσει ποτέ: Το ρομπότ που σπάει τα κοντέρ με 13.000 προπαραγγελίες - Απίστευτα βίντεο

Το U1 διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να «διαβάζει» τα συναισθήματα, ενώ μέσω καμερών στα μάτια του μπορεί να εντοπίζει αν ο ιδιοκτήτης του είναι αγχωμένος ή κουρασμένος. Διατίθεται σε ανδρική και γυναικεία έκδοση, ωστόσο η εταιρεία διευκρίνισε ότι -τουλάχιστον προς το παρόν- δεν προορίζεται για ερωτικές ή σεξουαλικές σχέσεις.

Βασικός του ρόλος; Να προσφέρει συντροφιά και συναισθηματική υποστήριξη και όχι να βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού. Η τιμή του κυμαίνεται από 13.200 λίρες έως 109.000 λίρες.

«Θα σας συντροφεύουν για μια ζωή»

«Τα βιονικά μας ρομπότ μπορούν να σας συντροφεύουν για μια ζωή. Δεν θα σας προδώσουν ποτέ, θα είναι πάντα πιστά και θα σας αγαπούν άνευ όρων», δήλωσε κατά την παρουσίαση ο επικεφαλής της μάρκας UWorld της UBTech, Μάικλ Ταμ.

Η εταιρεία αποκάλυψε ότι έχει ήδη περισσότερες13.000 προπαραγγελίες για το U1.

Η παρουσίαση εντάσσεται στη στρατηγική του Πεκίνου για την ανάπτυξη της βιομηχανίας ανθρωποειδών ρομπότ, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους δέκα βασικούς τομείς οικονομικής ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030. Στο πλαίσιο του νέου Πενταετούς Σχεδίου, η Κίνα επιδιώκει τα ανθρωποειδή να εξελιχθούν σε συσκευές γενικής χρήσης, αξιοποιώντας προηγμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Barclays, έως το 2035 η Κίνα θα μπορούσε να διαθέτει περίπου 11 εκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ, αν και στοιχεία της Morgan Stanley δείχνουν ότι την περασμένη χρονιά πωλήθηκαν μόλις 12.000 τέτοια ρομπότ στη χώρα.

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