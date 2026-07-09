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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μας κάνει... κόλπα ο καιρός, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο μενού - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

 09.07.2026 - 06:34
Μας κάνει... κόλπα ο καιρός, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο μενού - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ ασταθείς καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να επηρεάζουν το νησί μέχρι και αύριο.

Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα νότια, τα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, παρόλο που τοπικά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και ενδεχομένως και στο εσωτερικό, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας.

Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το Σάββατο αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

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