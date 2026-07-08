Ανείπωτη θλίψη: Πέθανε ο βετεράνος συνδικαλιστής Δημήτρης Κωνσταντίνου - Δείτε φωτογραφία

Ο Δημήτρης Κωνσταντίνου γεννήθηκε το 1951 στον Άγιο Δομέτιο. Προερχόμενος από φτωχή οικογένεια, κατάφερε να ολοκληρώσει τις γυμνασιακές του σπουδές και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα λογιστικής.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως ξενοδοχοϋπάλληλος, ενώ από νεαρή ηλικία ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση μέσα από τις τάξεις της ΠΕΟ. Το 1972 προσλήφθηκε ως Βοηθός Γενικός Ταμίας της Ομοσπονδίας και το 1977 εξελέγη Γενικός Ταμίας, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι την αφυπηρέτησή του.

Κατά τη μακρόχρονη συνδικαλιστική του διαδρομή διετέλεσε επίσης μέλος του Γενικού και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΕΟ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δράση και την πορεία της Ομοσπονδίας.

Η ΠΕΟ ανέφερε ότι λεπτομέρειες για την κηδεία του εκλιπόντος θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.