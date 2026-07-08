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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για Ιράν: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε - Θέλουμε να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος στην Ουκρανία

 08.07.2026 - 16:44
Τραμπ για Ιράν: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε - Θέλουμε να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν μέσα στη νύχτα, ως απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

«Εκτόξευσαν μερικά drones και έναν πύραυλο εναντίον πλοίων, μόνο και μόνο επειδή βρίσκονταν στο Στενό, κάτι που είχαν κάθε δικαίωμα να κάνουν. Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ. Πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε σκληρά και απόψε. Θα τους δώσω μια μικρή προειδοποίηση: θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντας τους ηγέτες της χώρας «τρελούς».

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες αφότου ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «έχει τελειώσει», μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι τον παραπλανούν συστηματικά, εμφανιζόμενοι πρόθυμοι να καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, μόνο και μόνο για να υπαναχωρούν στη συνέχεια.

«Συμφωνούν σε όλα και μετά βγαίνουν σε συνέντευξη Τύπου και λένε ότι δεν συζητήσαμε ποτέ γι’ αυτά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Είναι τρελοί. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς τους ανθρώπους».

Πηγή: skai.gr

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