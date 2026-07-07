Ολοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του NATO στην Άγκυρα, δείτε την υποδοχή Μητσοτάκη από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι

Οι δυο ηγέτες αντάλλαξαν τις καθιερωμένη χειραψία στην είσοδο της προεδρικής κατοικίας, αντάλλαξαν τις πρώτες κουβέντες και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν.

Το Έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύει στην Τουρκία η σύζυγός του Μαρέβα, καθώς και η διπλωματική του σύμβουλος Κατερίνα Νασίκα, ο διευθυντής του γραφείου τύπου Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια επικοινωνίας Κύρα Κάπη και η διευθύντρια του γραφείου διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Αριστοτελία Πελώνη.

Στην Άγκυρα έφτασε μαζί με τον κ. Μητσοτάκη και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι Μίλτων Νικολαΐδης ως μεταφραστής του πρωθυπουργού.







Ο πρωθυπουργός συμμετέχει απόψε στο επίσημο δείπνο που παραθέτουν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και η σύζυγός του προς τιμήν των ηγετών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ. Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία.



Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής «με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα