Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟλοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του NATO στην Άγκυρα, δείτε την υποδοχή Μητσοτάκη από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι
ΔΙΕΘΝΗ

Ολοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του NATO στην Άγκυρα, δείτε την υποδοχή Μητσοτάκη από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι

 07.07.2026 - 22:57
Ολοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του NATO στην Άγκυρα, δείτε την υποδοχή Μητσοτάκη από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι

Δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ παραθέτει αυτή την ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με την σύζυγό του, ενώ λίγο πριν τις 20:00 έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον οποίο υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι.

Οι δυο ηγέτες αντάλλαξαν τις καθιερωμένη χειραψία στην είσοδο της προεδρικής κατοικίας, αντάλλαξαν τις πρώτες κουβέντες και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν.

Το Έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύει στην Τουρκία η σύζυγός του Μαρέβα, καθώς και η διπλωματική του σύμβουλος Κατερίνα Νασίκα, ο διευθυντής του γραφείου τύπου Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια επικοινωνίας Κύρα Κάπη και η διευθύντρια του γραφείου διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Αριστοτελία Πελώνη.

Στην Άγκυρα έφτασε μαζί με τον κ. Μητσοτάκη και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι Μίλτων Νικολαΐδης ως μεταφραστής του πρωθυπουργού.

Ολοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του NATO στην Άγκυρα, δείτε την υποδοχή Μητσοτάκη από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι
Ολοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του NATO στην Άγκυρα, δείτε την υποδοχή Μητσοτάκη από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι


Ο πρωθυπουργός συμμετέχει απόψε στο επίσημο δείπνο που παραθέτουν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και η σύζυγός του προς τιμήν των ηγετών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ. Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής «με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τον «τσάκωσαν» στο Αεροδρόμιο: Μετέφερε κοκαΐνη στο σώμα του - Στο νοσοκομείο υπό φρούρηση 28χρονος
Έφυγε από τη ζωή αγωνίστρια της ΕΟΚΑ: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Χρεώσεις σε Shein και Temu: Δεν θα πληρώνουν όλα τα πακέτα το τέλος των €3 – Η εξαίρεση που αλλάζει τα δεδομένα
Λούης Πατσαλίδης: Όταν η κυπριακή τηλεόραση αποφασίζει να μην έχει ταβάνι
Μετά τα Χριστουγεννιάτικα έρχονται τα Πασχαλινά Χωριά - Από το 2027 αρχίζει ο θεσμός
Έντονες διαμαρτυρίες για τον διάδρομο των νέων ιατρείων: Ζητούν σκίαστρο και μετακίνηση των φωτιστικών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φρίκη στον Καναδά: Οδοντίατρος σκότωσε τα δύο παιδιά του, έβαλε φωτιά στο ιατρείο του και αυτοπυρπολήθηκε στο αμάξι του

 07.07.2026 - 22:54
ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

Σε επαφή με τους επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ που βρίσκονται στην Τουρκία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό, είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

  •  07.07.2026 - 13:19
Ολοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του NATO στην Άγκυρα, δείτε την υποδοχή Μητσοτάκη από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι

Ολοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του NATO στην Άγκυρα, δείτε την υποδοχή Μητσοτάκη από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι

  •  07.07.2026 - 22:57
Προχωρούν κανονικά τα έργα 126 εκ. στα δημόσια νοσηλευτήρια - Είδαν ΠτΔ οι εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ

Προχωρούν κανονικά τα έργα 126 εκ. στα δημόσια νοσηλευτήρια - Είδαν ΠτΔ οι εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ

  •  07.07.2026 - 20:02
Αναστέλλονται τα μέτρα των συντεχνιών ΑΗΚ – Προθεσμία 15 ημερών για νέες επαφές

Αναστέλλονται τα μέτρα των συντεχνιών ΑΗΚ – Προθεσμία 15 ημερών για νέες επαφές

  •  07.07.2026 - 17:31
«Σοβαρότατη παραμέληση» και «πολλά κουδούνια» για 14χρονο Στυλιανό κατέθεσε λειτουργός ΥΠΑΝ

«Σοβαρότατη παραμέληση» και «πολλά κουδούνια» για 14χρονο Στυλιανό κατέθεσε λειτουργός ΥΠΑΝ

  •  07.07.2026 - 17:02
Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας και δεύτερο πρόσωπο

Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας και δεύτερο πρόσωπο

  •  07.07.2026 - 17:49
Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2: Ο Μέσι έγραψε την ανατροπή του αιώνα!

Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2: Ο Μέσι έγραψε την ανατροπή του αιώνα!

  •  07.07.2026 - 21:04
Η αψυχολόγητη αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας των μαθητών 

Η αψυχολόγητη αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας των μαθητών 

  •  07.07.2026 - 20:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα