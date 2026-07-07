Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤον «τσάκωσαν» στο Αεροδρόμιο: Μετέφερε κοκαΐνη στο σώμα του - Στο νοσοκομείο υπό φρούρηση 28χρονος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τον «τσάκωσαν» στο Αεροδρόμιο: Μετέφερε κοκαΐνη στο σώμα του - Στο νοσοκομείο υπό φρούρηση 28χρονος

 07.07.2026 - 14:28
Τον «τσάκωσαν» στο Αεροδρόμιο: Μετέφερε κοκαΐνη στο σώμα του - Στο νοσοκομείο υπό φρούρηση 28χρονος

Στη σύλληψη 28χρονου προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο των δράσεων για εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικά στη Δημοκρατία, μετά από σχετική πληροφορία που λήφθηκε από την ΥΚΑΝ, μέλη της Υπηρεσίας,  σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, λίγο πριν τις 7 μ.μ.  χθες, ανέκοψαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας 28χρονο, ο οποίος αφίχθηκε στην Κύπρο από χώρα του εξωτερικού.

Ο 28χρονος ανακρινόμενος, φέρεται να παραδέχθηκε ότι μεταφέρει στο σώμα του ναρκωτικά. Οδηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου μετά από ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι εντός του σώματός του υπήρχε μεγάλος αριθμός ξένων αντικειμένων και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο πρόσωπο απέβαλε από το σώμα του έξι αυγοειδείς συσκευασίες με ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 60 γραμμαρίων, περίπου.

Σε διαδικασία που διεξήχθη σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας εκδόθηκε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης κράτησης, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ Λάρνακας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τον «τσάκωσαν» στο Αεροδρόμιο: Μετέφερε κοκαΐνη στο σώμα του - Στο νοσοκομείο υπό φρούρηση 28χρονος
Έφυγε από τη ζωή αγωνίστρια της ΕΟΚΑ: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Χρεώσεις σε Shein και Temu: Δεν θα πληρώνουν όλα τα πακέτα το τέλος των €3 – Η εξαίρεση που αλλάζει τα δεδομένα
Λούης Πατσαλίδης: Όταν η κυπριακή τηλεόραση αποφασίζει να μην έχει ταβάνι
Μετά τα Χριστουγεννιάτικα έρχονται τα Πασχαλινά Χωριά - Από το 2027 αρχίζει ο θεσμός
Έντονες διαμαρτυρίες για τον διάδρομο των νέων ιατρείων: Ζητούν σκίαστρο και μετακίνηση των φωτιστικών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιώργος Σαμπάνης - Ιωάννα Σαρρή: Ρομαντική απόδραση στην Ιαπωνία

 07.07.2026 - 14:26
Επόμενο άρθρο

Τους «πέταξαν» από το σπίτι μετά από 26 χρόνια – Η δραματική έκκληση οικογένειας στη Λεμεσό

 07.07.2026 - 14:53
ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

Σε επαφή με τους επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ που βρίσκονται στην Τουρκία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό, είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

  •  07.07.2026 - 13:19
Υπ. Ενέργειας: «Αν δεν έρθει φυσικό αέριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα επάρκειας ηλεκτρισμού το 2030»

Υπ. Ενέργειας: «Αν δεν έρθει φυσικό αέριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα επάρκειας ηλεκτρισμού το 2030»

  •  07.07.2026 - 11:50
«Κράτος Μαφία»: Αναμένει επίσημο διορισμό ανακριτών για να συνδράμει η Αστυνομία

«Κράτος Μαφία»: Αναμένει επίσημο διορισμό ανακριτών για να συνδράμει η Αστυνομία

  •  07.07.2026 - 11:26
«Γιώργο Τσαλακέ, σε ευχαριστώ για όλα»: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο που άφησε το δικό του αποτύπωμα - Βίντεο και φωτογραφίες

«Γιώργο Τσαλακέ, σε ευχαριστώ για όλα»: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο που άφησε το δικό του αποτύπωμα - Βίντεο και φωτογραφίες

  •  07.07.2026 - 11:10
Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία του ΠΑΣΥΞΕ: Αυτός είναι ο νέος Πρόεδρος - Αποχωρεί ο Θάνος Μιχαηλίδης

Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία του ΠΑΣΥΞΕ: Αυτός είναι ο νέος Πρόεδρος - Αποχωρεί ο Θάνος Μιχαηλίδης

  •  07.07.2026 - 15:15
Έντονες διαμαρτυρίες για τον διάδρομο των νέων ιατρείων: Ζητούν σκίαστρο και μετακίνηση των φωτιστικών

Έντονες διαμαρτυρίες για τον διάδρομο των νέων ιατρείων: Ζητούν σκίαστρο και μετακίνηση των φωτιστικών

  •  07.07.2026 - 09:32
Τον «τσάκωσαν» στο Αεροδρόμιο: Μετέφερε κοκαΐνη στο σώμα του - Στο νοσοκομείο υπό φρούρηση 28χρονος

Τον «τσάκωσαν» στο Αεροδρόμιο: Μετέφερε κοκαΐνη στο σώμα του - Στο νοσοκομείο υπό φρούρηση 28χρονος

  •  07.07.2026 - 14:28
Χρεώσεις σε Shein και Temu: Δεν θα πληρώνουν όλα τα πακέτα το τέλος των €3 – Η εξαίρεση που αλλάζει τα δεδομένα

Χρεώσεις σε Shein και Temu: Δεν θα πληρώνουν όλα τα πακέτα το τέλος των €3 – Η εξαίρεση που αλλάζει τα δεδομένα

  •  07.07.2026 - 06:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα