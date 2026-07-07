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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ώρες αγωνίας: Άφαντες οι δύο ανήλικες αδελφές από την Παλαιστίνη - Φωτογραφίες τους στη δημοσιότητα

 07.07.2026 - 13:28
Ώρες αγωνίας: Άφαντες οι δύο ανήλικες αδελφές από την Παλαιστίνη - Φωτογραφίες τους στη δημοσιότητα

Η Sarra Esaifan, 17 ετών και η αδελφή της, Kawtar Esaifan, 14 ετών, από Παλαιστίνη, απουσιάζουν από τον χώρο διαμονής τους, στην Αγλαντζιά, επαρχία Λευκωσίας, από τις 30/06/2026.

Η Sarra Esaifan περιγράφεται ως ύψους 1.62μ., κανονικής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά.

Κατά την αναχώρηση της φορούσε μπλε βερμούδα στο μήκος του γονάτου, με γκρίζα φανέλα, μαύρη ζακέτα και αθλητικά παπούτσια χρώματος μαύρου και άσπρου.

Η Kawtar Esaifan περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά μεσαίου μήκους. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μπλε βερμούδα στο μήκος του γονάτου, με γκρίζα φανέλα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

 

Sarra Esaifan

Kawtar Esaifan

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