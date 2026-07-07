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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν διαπίστωσε κανένα πρόβλημα...η επιτροπή πρέπει να εργαστεί απερίσπαστη»

 07.07.2026 - 12:40
ΠτΔ: «Η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν διαπίστωσε κανένα πρόβλημα...η επιτροπή πρέπει να εργαστεί απερίσπαστη»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι πριν από τον διορισμό του Ηλία Αναγνωστόπουλου στην ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, υπήρξε επικοινωνία με την Αρχή κατά της Διαφθοράς, η οποία επιβεβαίωσε πως δεν υφίσταται οποιοδήποτε κώλυμα ή πρόβλημα σχετικά με την επιλογή του.

Απαντώντας στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την αντικατάσταση του Χρίστου Μυλωνόπουλου στην ερευνητική ομάδα που εξετάζει τα ευρήματα της έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση του βιβλίου «Κράτος Μαφία», ο Πρόεδρος κάλεσε όλους να επιτρέψουν στην επιτροπή να επιτελέσει ανεμπόδιστα το έργο της.

«Ας αφήσουμε την ερευνητική επιτροπή να εργαστεί χωρίς παρεμβάσεις. Όταν ολοκληρώσει το έργο της και παρουσιαστούν τα αποτελέσματα, τότε θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν τα απαραίτητα σχόλια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι η Κυβέρνηση προχώρησε στον διορισμό μόνο αφού εξασφάλισε τη θέση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, υπογραμμίζοντας ότι δεν διαπιστώθηκε κανένα απολύτως ζήτημα.

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