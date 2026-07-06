Λετυμπιώτης σε ΔΗΣΥ για Great Sea Interconnector: «Η Κυβέρνηση το χειρίζεται με ενιαία γραμμή»

Απαντά στο ΑΚΕΛ η Κυβέρνηση: «Η θεσμική τάξη δεν λειτουργεί με κραυγές, υπαινιγμούς και προκατασκευασμένα συμπεράσματα»
Γραπτή απάντηση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στο ΑΚΕΛ.
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Η ανακοίνωση ΔΗΣΥ για τον Great Sea Interconnector
«Οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις Υπουργών της Κυβέρνησης εκπέμπουν διαφορετικά μηνύματα ως προς τον χειρισμό του Great Sea Interconnector (GSI) και δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο υπάρχει ενιαία κυβερνητική γραμμή σε ένα έργο μείζονος στρατηγικής σημασίας.
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επαναλαμβάνει τη σταθερή θέση του ότι ο GSI αποτελεί έργο στρατηγικής, ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ένα έργο που πρέπει να προχωρήσει με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση, διαφάνεια και υπεύθυνο σχεδιασμό, αντί της διγλωσσίας που παρατηρείται σήμερα.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει με σαφήνεια πού ακριβώς βρίσκονται οι διαδικασίες για την ανεξάρτητη αξιολόγηση (due diligence), ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της και πότε αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Η διενέργεια της αξιολόγησης έχει ανακοινωθεί εδώ και μήνες.
Η κυβέρνηση οφείλει να εκπέμπει ένα ξεκάθαρο και ενιαίο μήνυμα για ένα έργο τέτοιας στρατηγικής σημασίας, να έχει σαφή κυβερνητικό σχεδιασμό και όχι διαφορετικά μηνύματα που δημιουργούν αβεβαιότητα».
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