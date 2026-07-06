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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης σε ΔΗΣΥ για Great Sea Interconnector: «Η Κυβέρνηση το χειρίζεται με ενιαία γραμμή»

 06.07.2026 - 19:04
Λετυμπιώτης σε ΔΗΣΥ για Great Sea Interconnector: «Η Κυβέρνηση το χειρίζεται με ενιαία γραμμή»

Γραπτή απάντηση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στον ΔΗΣΥ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, η ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector είναι έργο στρατηγικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μας.
Η Κυβέρνηση το χειρίζεται με ενιαία γραμμή, σοβαρότητα και πλήρη συντονισμό με την Ελληνική Κυβέρνηση, στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, ανάμεσα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη.
 
Η θέση είναι σαφής και κοινή: το έργο να προχωρήσει με τεχνική τεκμηρίωση, οικονομική υπευθυνότητα, διαφάνεια και με τρόπο που να υπηρετεί τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Επομένως, η ατυχής τοποθέτηση της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν αποτελεί απλώς κριτική προς την Κυβέρνηση. Επί της ουσίας, ασκεί κριτική και στην κοινή προσέγγιση που έχει συμφωνηθεί και δρομολογηθεί από Λευκωσία και Αθήνα.
 
Σε ζητήματα τέτοιας εθνικής και στρατηγικής βαρύτητας απαιτείται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποφυγή προεκλογικών ή άλλων σκοπιμοτήτων. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ανακοίνωση ΔΗΣΥ για τον Great Sea Interconnector

«Οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις Υπουργών της Κυβέρνησης εκπέμπουν διαφορετικά μηνύματα ως προς τον χειρισμό του Great Sea Interconnector (GSI) και δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο υπάρχει ενιαία κυβερνητική γραμμή σε ένα έργο μείζονος στρατηγικής σημασίας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επαναλαμβάνει τη σταθερή θέση του ότι ο GSI αποτελεί έργο στρατηγικής, ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ένα έργο που πρέπει να προχωρήσει με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση, διαφάνεια και υπεύθυνο σχεδιασμό, αντί της διγλωσσίας που παρατηρείται σήμερα.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει με σαφήνεια πού ακριβώς βρίσκονται οι διαδικασίες για την ανεξάρτητη αξιολόγηση (due diligence), ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της και πότε αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Η διενέργεια της αξιολόγησης έχει ανακοινωθεί εδώ και μήνες.

Η κυβέρνηση οφείλει να εκπέμπει ένα ξεκάθαρο και ενιαίο μήνυμα για ένα έργο τέτοιας στρατηγικής σημασίας, να έχει σαφή κυβερνητικό σχεδιασμό και όχι διαφορετικά μηνύματα που δημιουργούν αβεβαιότητα».

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