Λετυμπιώτης σε ΔΗΣΥ για Great Sea Interconnector: «Η Κυβέρνηση το χειρίζεται με ενιαία γραμμή»

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, η ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector είναι έργο στρατηγικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μας.

Η Κυβέρνηση το χειρίζεται με ενιαία γραμμή, σοβαρότητα και πλήρη συντονισμό με την Ελληνική Κυβέρνηση, στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, ανάμεσα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη.

Η θέση είναι σαφής και κοινή: το έργο να προχωρήσει με τεχνική τεκμηρίωση, οικονομική υπευθυνότητα, διαφάνεια και με τρόπο που να υπηρετεί τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επομένως, η ατυχής τοποθέτηση της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν αποτελεί απλώς κριτική προς την Κυβέρνηση. Επί της ουσίας, ασκεί κριτική και στην κοινή προσέγγιση που έχει συμφωνηθεί και δρομολογηθεί από Λευκωσία και Αθήνα.

Σε ζητήματα τέτοιας εθνικής και στρατηγικής βαρύτητας απαιτείται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποφυγή προεκλογικών ή άλλων σκοπιμοτήτων. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας.