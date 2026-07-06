Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΦρίκη για δύο γυναίκες που πήγαν στο Πακιστάν για crypto: Απήχθησαν, βασανίστηκαν και βιάστηκαν ομαδικά - Εμπλέκεται ο εγγονός του ΥΠΕΞ
ΔΙΕΘΝΗ

Φρίκη για δύο γυναίκες που πήγαν στο Πακιστάν για crypto: Απήχθησαν, βασανίστηκαν και βιάστηκαν ομαδικά - Εμπλέκεται ο εγγονός του ΥΠΕΞ

 06.07.2026 - 18:55
Φρίκη για δύο γυναίκες που πήγαν στο Πακιστάν για crypto: Απήχθησαν, βασανίστηκαν και βιάστηκαν ομαδικά - Εμπλέκεται ο εγγονός του ΥΠΕΞ

Μια σοκαριστική υπόθεση ερευνούν οι αρχές του Πακιστάν, μετά την καταγγελία μιας 35χρονης γυναίκας από την Ολλανδία ότι η ίδια και η φίλη της - μια συνομήλική της από τη Βενεζουέλα - απήχθησαν, βασανίστηκαν και έπεσαν θύματα ομαδικού βιασμού, ενώ είχαν ταξιδέψει στη χώρα για να συναντήσουν επενδυτές στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Όπως αναφέρει η De Telegraaf, η γυναίκα από το Ζάανσταντ της Ολλανδίας υποστήριξε ότι είχε προσκληθεί στο Πακιστάν από τον εγγονό υψηλόβαθμου πολιτικού, ο οποίος της είχε υποσχεθεί επαγγελματικές γνωριμίες με επενδυτές crypto για την εταιρεία της. Ο άνδρας συνελήφθη μαζί με ακόμη τρεις υπόπτους, ενώ σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ένα πέμπτο άτομο αναζητείται.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 35χρονης, οι δύο γυναίκες έφτασαν στο Πακιστάν στις 26 Ιουνίου και τις παρέλαβε από το αεροδρόμιο ο εγγονός του πολιτικού, ο οποίος φέρεται να είχε φροντίσει και για τις απαραίτητες βίζες εισόδου στη χώρα.

Έπειτα από μερικές ημέρες παραμονής στο Ισλαμαμπάντ, οι γυναίκες υποστηρίζουν ότι μεταφέρθηκαν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λαχόρη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν κοντά στα σύνορα με την Ινδία.

Εκεί, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η Ολλανδή στην εφημερίδα De Telegraaf, η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

«Μετά από δεκαπέντε λεπτά μπήκαν μέσα τέσσερις άνδρες επιθετικά, με όπλα και σχοινιά, και με έδεσαν με τα χέρια πίσω από την πλάτη. Φώναζαν, χτυπούσαν εμένα και τη φίλη μου», ανέφερε στην κατάθεσή της.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι ο άνδρας που τις είχε προσκαλέσει προσποιήθηκε πως ήταν και εκείνος θύμα.


«Ζητούσαν έως και δύο εκατομμύρια δολάρια»

Σύμφωνα με την 35χρονη, οι δράστες τις ξυλοκόπησαν και στη συνέχεια απαίτησαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

«Στην αρχή ζήτησαν 200.000 δολάρια, μετά 700.000, έπειτα ένα εκατομμύριο και τελικά έως δύο εκατομμύρια. Τους είπα ότι δεν είχα χρήματα, αλλά επέμεναν και απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν», ανέφερε.


Μετέφεραν χρήματα από το κινητό της σε crypto πορτοφόλι

Σύμφωνα με την De Telegraaf, οι δράστες φέρονται να μετέφεραν περίπου 17.000 δολάρια μέσω του κινητού της γυναίκας σε δικό τους ψηφιακό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων.

Η 35χρονη κατήγγειλε ότι οι απειλές συνεχίστηκαν, όπως και οι σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ οι δράστες φέρονται να απειλούσαν ακόμη και ότι θα πουλούσαν τα όργανά τους αν δεν καταβάλλονταν τα λύτρα.


Η απόδραση μετά από τροχαίο

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες τους είπαν ότι είχε πληρωθεί αρκετό ποσό και ο εγγονός του πολιτικού προσφέρθηκε να τις μεταφέρει στο αεροδρόμιο.

Κατά τη διαδρομή, όμως, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο όχημα, δίνοντας στις δύο γυναίκες την ευκαιρία να διαφύγουν.

«Τρέξαμε ουρλιάζοντας σε ένα συνεργείο. Η φίλη μου είχε πάρει τα διαβατήριά μας και εγώ τα κινητά μας», ανέφερε η Ολλανδή.

Οι γυναίκες επικοινώνησαν με τις οικογένειές τους, ενώ λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί.

Αρχικά, όπως είπε η 35χρονη, δυσκολεύτηκαν να εμπιστευτούν ακόμη και τους αστυνομικούς και πήδηξαν έξω από το περιπολικό, μέχρι που μια γυναίκα αστυνομικός κατάφερε να τις ηρεμήσει και τις μετέφερε στο τμήμα, όπου έδωσαν κατάθεση.

Οι πακιστανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η υπόθεση ερευνάται διεξοδικά, ενώ εξετάζεται και η διαδρομή των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ολλανδίας επιβεβαίωσε ότι παρέχεται προξενική βοήθεια στις δύο γυναίκες, σημειώνοντας πως «για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων» δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω σχόλια για την υπόθεση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αγία Νάπα: Τουρκοκύπριος ο 47χρονος που νοσηλεύεται μετά από επίθεση - Αντέδρασε ο Ερχιουρμάν
Αλλάζει ο καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στην πρόγνωση - Πού και πότε θα «χτυπήσουν»
Βενεζουέλα: Η συγκλονιστική μαρτυρία του 43χρονου που επέζησε οκτώ ημέρες στα συντρίμμια
Ποια καλοκαιρινά φρούτα έχουν περισσότερη ζάχαρη και τι ισχύει τελικά  - Τι να προσέχουμε στις διακοπές - Διατροφολόγος στο «T»
Η Κύπρος ενισχύει τη Γαλλία στη μάχη κατά των πυρκαγιών - Στέλνει δύο αεροσκάφη
Απίστευτο περιστατικό σε γάμο στην Ελλάδα: Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε τον ιερέα στο στόμα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απαντά στο ΑΚΕΛ η Κυβέρνηση: «Η θεσμική τάξη δεν λειτουργεί με κραυγές, υπαινιγμούς και προκατασκευασμένα συμπεράσματα»

 06.07.2026 - 18:43
Επόμενο άρθρο

Λετυμπιώτης σε ΔΗΣΥ για Great Sea Interconnector: «Η Κυβέρνηση το χειρίζεται με ενιαία γραμμή»

 06.07.2026 - 19:04
Απαντά στο ΑΚΕΛ η Κυβέρνηση: «Η θεσμική τάξη δεν λειτουργεί με κραυγές, υπαινιγμούς και προκατασκευασμένα συμπεράσματα»

Απαντά στο ΑΚΕΛ η Κυβέρνηση: «Η θεσμική τάξη δεν λειτουργεί με κραυγές, υπαινιγμούς και προκατασκευασμένα συμπεράσματα»

Γραπτή απάντηση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στο ΑΚΕΛ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απαντά στο ΑΚΕΛ η Κυβέρνηση: «Η θεσμική τάξη δεν λειτουργεί με κραυγές, υπαινιγμούς και προκατασκευασμένα συμπεράσματα»

Απαντά στο ΑΚΕΛ η Κυβέρνηση: «Η θεσμική τάξη δεν λειτουργεί με κραυγές, υπαινιγμούς και προκατασκευασμένα συμπεράσματα»

  •  06.07.2026 - 18:43
Σοκάρουν τα στοιχεία: Πάνω από 18 χιλιάδες καταγγελίες βίας κατά των γυναικών από το 2021-2026

Σοκάρουν τα στοιχεία: Πάνω από 18 χιλιάδες καταγγελίες βίας κατά των γυναικών από το 2021-2026

  •  06.07.2026 - 14:03
Στις συνθήκες φωτογράφησης τεκμηρίων η αντεξέταση μάρτυρα στην υπόθεση Αββακούμ

Στις συνθήκες φωτογράφησης τεκμηρίων η αντεξέταση μάρτυρα στην υπόθεση Αββακούμ

  •  06.07.2026 - 16:06
Κηδεία Χαμενεΐ: Τα πλήθη στην Τεχεράνη ζητούν εκδίκηση - «Θα χυθεί αίμα, σκοτώστε τον Τραμπ!»

Κηδεία Χαμενεΐ: Τα πλήθη στην Τεχεράνη ζητούν εκδίκηση - «Θα χυθεί αίμα, σκοτώστε τον Τραμπ!»

  •  06.07.2026 - 16:20
Χειροπέδες σε τέταρτο πρόσωπο για τον τραυματισμό του 47χρονου - Συνελήφθη στο Αεροδρόμιο

Χειροπέδες σε τέταρτο πρόσωπο για τον τραυματισμό του 47χρονου - Συνελήφθη στο Αεροδρόμιο

  •  06.07.2026 - 17:33
Νετανιάχου προς Τραμπ: Μη δώσετε F-35 στην Τουρκία - Ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ και κατέχει τη μισή Κύπρο

Νετανιάχου προς Τραμπ: Μη δώσετε F-35 στην Τουρκία - Ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ και κατέχει τη μισή Κύπρο

  •  06.07.2026 - 17:08
Ολοκληρώθηκε η αντεξέταση της νηπιαγωγού στην υπόθεση για τον 14χρονο Στυλιανό

Ολοκληρώθηκε η αντεξέταση της νηπιαγωγού στην υπόθεση για τον 14χρονο Στυλιανό

  •  06.07.2026 - 17:52
Ραγίζει καρδιές το βίντεο της Άννας Σιαλάρου: «Ίσως ήταν η πιο σημαντική μέρα της ζωής της» - Η ανάρτηση των γονιών της συγκλονίζει

Ραγίζει καρδιές το βίντεο της Άννας Σιαλάρου: «Ίσως ήταν η πιο σημαντική μέρα της ζωής της» - Η ανάρτηση των γονιών της συγκλονίζει

  •  06.07.2026 - 14:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα