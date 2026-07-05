Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑπίστευτο περιστατικό σε γάμο στην Ελλάδα: Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε τον ιερέα στο στόμα
LIKE ONLINE

Απίστευτο περιστατικό σε γάμο στην Ελλάδα: Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε τον ιερέα στο στόμα

 05.07.2026 - 18:47
Απίστευτο περιστατικό σε γάμο στην Ελλάδα: Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε τον ιερέα στο στόμα

Απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο Κορωπί κατά τη διάρκεια γάμου, όταν η 31χρονη κουμπάρα του ζευγαριού προκάλεσε αναστάτωση μέσα στην εκκλησία, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το γεγονός συνέβη την ώρα που τελούνταν ο γάμος μιας 36χρονης και ενός 41χρονου, παρουσία πλήθους καλεσμένων.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, όλα ξεκίνησαν με την είσοδο της κουμπάρας στον ναό. Η γυναίκα εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη και αποκάλυψε στη νύφη ότι ερχόταν από ολονύχτιο γλέντι, διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως ήταν σε θέση να επιτελέσει τα καθήκοντά της μαζί με τον άλλο κουμπάρο, ώστε να ολοκληρωθεί το μυστήριο.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του γάμου, δηλαδή του αρραβώνα, και ενώ ο 53χρονος κληρικός ευλογούσε τα στέφανα πάνω στο Ευαγγέλιο για να τα τοποθετήσει στα κεφάλια των νεονύμφων, η 31χρονη κουμπάρα σταμάτησε την τελετή. Ξαφνικά άρχισε να φωνάζει και, μέσα στη σύγχυση, φίλησε τον ιερέα στο στόμα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες στο ekklisiaonline, ο ιερέας, σε κατάσταση σοκ, διέκοψε προσωρινά το μυστήριο και ζήτησε τη συνδρομή των καλεσμένων. Η γυναίκα οδηγήθηκε εκτός εκκλησίας, όπου της προσφέρθηκαν νερό και καφές, ενώ η τελετή συνεχίστηκε κανονικά με τη συμμετοχή του άλλου κουμπάρου.

ΠΗΓΗ: tanea.gr 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σφοδρή καραμπόλα με δύο οχήματα και λεωφορείο στην Αγία Νάπα - Κυκλοφοριακό χάος στην περιοχή -Δείτε φωτογραφίες
Σύγκρουση δύο οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο ύψος προκλήθηκε πυκνή τροχαία κίνηση -Φωτογραφίες
Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι και χτύπησε αστυνομικό με μεγάλη ταχύτητα 23χρονος - Κατέληξε στο κελί
Ποια καλοκαιρινά φρούτα έχουν περισσότερη ζάχαρη και τι ισχύει τελικά  - Τι να προσέχουμε στις διακοπές - Διατροφολόγος στο «T»
Video: Όχημα έπεσε πάνω σε πάσσαλο της ΑΗΚ στη Λεμεσό - «Έλαμψε» ο ουρανός, προκλήθηκε φωτιά σε χωράφι
Άφαντες οι δύο αδελφές που είναι μάρτυρες κατηγορίας σε δίκη εναντίον της οικογένειάς τους στην Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Νέος συναγερμός από μεγάλη φωτιά στην Ελλάδα - Επιχειρούν 155 πυροσβέστες και 22 εναέρια μέσα

 05.07.2026 - 18:08
Επόμενο άρθρο

Η Κύπρος ενισχύει τη Γαλλία στη μάχη κατά των πυρκαγιών - Στέλνει δύο αεροσκάφη

 05.07.2026 - 19:30
Κυπριακό: Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο ενόψει των επόμενων κινήσεων - Οι επαφές που μπορεί να κρίνουν τις εξελίξεις

Κυπριακό: Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο ενόψει των επόμενων κινήσεων - Οι επαφές που μπορεί να κρίνουν τις εξελίξεις

Οι εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό, οι διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διπλωματικό επίπεδο και η σύλληψη 53χρονης Λιθουανής κτηματομεσίτριας στη Γαλλία με ευρωπαϊκό ένταλμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών, προκαλούν έντονες αντιδράσεις στα κατεχόμενα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο ενόψει των επόμενων κινήσεων - Οι επαφές που μπορεί να κρίνουν τις εξελίξεις

Κυπριακό: Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο ενόψει των επόμενων κινήσεων - Οι επαφές που μπορεί να κρίνουν τις εξελίξεις

  •  05.07.2026 - 20:57
Η Κύπρος ενισχύει τη Γαλλία στη μάχη κατά των πυρκαγιών - Στέλνει δύο αεροσκάφη

Η Κύπρος ενισχύει τη Γαλλία στη μάχη κατά των πυρκαγιών - Στέλνει δύο αεροσκάφη

  •  05.07.2026 - 19:30
Η ΕΔΕΚ αποφάσισε: Πρώτα καταστατικό και μετά εκλογικό συνέδριο

Η ΕΔΕΚ αποφάσισε: Πρώτα καταστατικό και μετά εκλογικό συνέδριο

  •  05.07.2026 - 15:54
Βενεζουέλα: Η συγκλονιστική μαρτυρία του 43χρονου που επέζησε οκτώ ημέρες στα συντρίμμια

Βενεζουέλα: Η συγκλονιστική μαρτυρία του 43χρονου που επέζησε οκτώ ημέρες στα συντρίμμια

  •  05.07.2026 - 20:32
Η πορεία του τοξικού νέφους που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη, πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

Η πορεία του τοξικού νέφους που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη, πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

  •  05.07.2026 - 16:23
Διασωληνωμένος με εγκεφαλική αιμορραγία 47χρονος - Εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δρόμο

Διασωληνωμένος με εγκεφαλική αιμορραγία 47χρονος - Εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δρόμο

  •  05.07.2026 - 13:19
Μυστηριώδεις μεταλλικές σφαίρες ξεβράστηκαν σε ακτή της Αυστραλίας, γιατί ερευνά την υπόθεση η Διαστημική Υπηρεσία της χώρας

Μυστηριώδεις μεταλλικές σφαίρες ξεβράστηκαν σε ακτή της Αυστραλίας, γιατί ερευνά την υπόθεση η Διαστημική Υπηρεσία της χώρας

  •  05.07.2026 - 17:26
Νέα μελέτη: Οι 4 λόγοι που ο καφές κάνει καλό στην υγεία - Τα ευρήματα που αλλάζουν όσα πιστεύαμε

Νέα μελέτη: Οι 4 λόγοι που ο καφές κάνει καλό στην υγεία - Τα ευρήματα που αλλάζουν όσα πιστεύαμε

  •  05.07.2026 - 14:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα