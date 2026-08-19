Μακαρίου, κίνητρα και νέες επενδύσεις: Τι αλλάζει στο κέντρο της Λευκωσίας - Οι προτάσεις που έρχονται τον Σεπτέμβριο

Κληθείς να σχολιάσει ανακοίνωση που εξέδωσε η Κοινή Πλατφόρμα Αγώνα για την Αναζωογόνηση του Αστικού Εμπορικού Πυρήνα Κάθε Πόλης, με την οποία ζητά το άνοιγμα της Λεωφόρου Μακαρίου και την επαναφορά της αμφίδρομης κυκλοφορίας στο νότιο τμήμα της, ο κ. Προύντζος σημείωσε ότι πρόκειται για «μία συζήτηση που δεν γίνεται για πρώτη φορά».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα για τη Μακαρίου αποφασίστηκαν από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της ανάπλασης της Μακαρίου και καθορίστηκαν και από το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας ανέφερε, ακόμη, ότι με την ανάληψη της δημαρχίας είχε καταθέσει πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, προσθέτοντας ότι υπήρξε τροποποίηση της συγκεκριμένης πρότασης από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

«Υπάρχει μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία προσπαθούμε να υλοποιήσουμε χωρίς να υπάρξει κίνδυνος να πληρώσει ο φορολογούμενος επιστροφή της χρηματοδότησης που δόθηκε για το έργο, και σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα», τόνισε.

Την ίδια ώρα, ο Χαράλαμπος Προύντζος δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι τον Σεπτέμβριο, μετά τη λήξη της θερινής περιόδου, θα καταθέσει ένα συνολικό πακέτο εισηγήσεων για την επιτάχυνση της ανάκαμψης του εμπορικού κέντρου. «Η πρόταση αφορά κίνητρα και αντικίνητρα, αλλά και άλλες δράσεις στην περιοχή που θα βελτιώσουν, κατά την άποψή μας, την εμπορική κίνηση», είπε.

«Ήδη υπάρχουν αρκετά θετικά δεδομένα, όπως είναι παραδείγματος χάριν η κάθοδος 2 ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στο ιστορικό κέντρο, η οποία αναμένεται μέχρι το 2029 να φέρει περίπου 1000 φοιτητές, η μεγάλη μάζα των οποίων θα διαμένει στο κέντρο της πόλης», σημείωσε.

«Υπάρχουν 2 ξενοδοχειακές μονάδες, η μία είναι σχεδόν στο στάδιο της ολοκλήρωσης και η δεύτερη είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, τις οποίες θα διαχειρίζεται μεγάλος ξενοδοχειακός όμιλος του τόπου», συμπλήρωσε.

«Κατακυρώθηκε η προσφορά για τα εμπορικά καταστήματα του Παλαιού ΓΣΠ στις 30 Ιουλίου και βλέπουμε και σειρά άλλων επενδύσεων, οι οποίες γίνονται στο κέντρο της πόλης. Αυτά είναι θετικές ενδείξεις», τόνισε, προσθέτοντας ότι «υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά καθαρά το κυκλοφοριακό σκέλος, την οποία προωθούμε προς υλοποίηση». «Ήδη διεξάγεται μια εργασία σε σχέση με το σκέλος της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε.

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την ανακοίνωση της Κοινής Πλατφόρμας Αγώνα για την Αναζωογόνηση του Αστικού Εμπορικού Πυρήνα Κάθε Πόλης, ο Δήμαρχος Λευκωσίας ανέφερε ότι δεν «ωφελεί μία συζήτηση με παράλληλες ανακοινώσεις».

«Με την Πλατφόρμα συζητάμε αρκετά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Μακαρίου, οπότε οι απόψεις είναι σεβαστές», επεσήμανε.

«Από κει και πέρα, υπάρχει μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της οποίας την υλοποίηση προωθούμε, και παράλληλα εργαζόμαστε για να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος να κληθεί ο φορολογούμενος να πληρώσει οποιοδήποτε κόστος ανάκτησης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση», κατέληξε.

ΚΥΠΕ