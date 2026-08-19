Ανώτατο: «Όχι» στο κατηγορητήριο Μαλτέζου - Έντονος προβληματισμός από την Ισότητα

Το προτεινόμενο κατηγορητήριο στρεφόταν κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αναπληρώτριας διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, μίας ανώτερης λειτουργού νομικών θεμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γενικού Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, καθώς και ενός Λειτουργού του Τμήματος Φυλακών.

Οι κατηγορίες αφορούσαν μη παροχή αποτελεσματικής προστασίας στους εκπροσώπους των εργαζομένων έναντι οποιασδήποτε ενέργειας επιζήμιας για αυτούς, περιλαμβανομένης και της απόλυσης, και η οποία οφείλεται στην ιδιότητα και τις δραστηριότητες τους ως αντιπρόσωποι των εργαζομένων κατά παράβαση διατάξεων του περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικού) Νόμου του 1995.

Αφορούσαν, επίσης, παρεμπόδιση αποτελεσματικής προστασίας και/ή παρεμπόδιση συνδικαλιστικής ελευθερίας, η οποία δυνατόν να είναι επιζήμια για τον παραπονούμενο, περιλαμβανομένης και της απόλυσης, η οποία οφείλεται στην ιδιότητα ή στις δραστηριότητες του ως αντιπροσώπου των εργαζομένων, κατά παράβαση του Νόμου 46 (ΙΙΙ)/2005 του Νόμου 1/90 και του Άρθρου 21.2 του Συντάγματος.

Η απόφαση του Δικαστηρίου εδράζεται κυρίως στην απουσία εξαρτημένης σχέσης εργασίας του αιτητή, Γιώργου Μαλτέζου, ο οποίος εργαζόταν ως δεσμοφύλακας με σύμβαση αορίστου χρόνου με την Κυπριακή Δημοκρατία. Εξάλλου, επισημαίνεται ως επιδίωξη του προτεινόμενου κατηγορητηρίου ο επηρεασμός και η ακύρωση των διοικητικών και πειθαρχικών διαδικασιών που ασκήθηκαν εναντίον του αιτητή για αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία του, με το Δικαστήριο να αναφέρει ότι η προώθηση του κατηγορητηρίου θα συνιστούσε κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει ότι ο αιτητής «δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία και συνεπακόλουθα, ούτε με τους προτεινόμενους κατηγορούμενους» και ότι «η αορίστου χρόνου εργοδότηση του ως δεσμοφύλακα στο Τμήμα Φυλακών, εμπίπτει στο πλαίσιο του ευρύτερου τομέα της δημόσιας υπηρεσίας της Δημοκρατίας και διέπεται από τους κανόνες του Διοικητικού δικαίου».

Ακόμα, αναφέρεται στον όρο «επιχείρηση» που χρησιμοποιείται στον νόμο για να περιγράψει μια οικονομική οντότητα, δηλαδή μια επιχείρηση με οικονομική δραστηριότητα. «Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συνιστά μια τέτοια επιχείρηση ή οικονομική οντότητα δυνάμει του πάνω Νόμου. Ως εκ τούτου, η εργοδότηση του αιτητή ως δεσμοφύλακα δεν μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο του Νόμου 30(III)/1995», εξηγεί το Δικαστήριο, σημειώνοντας ότι η εργοδότηση του αιτητή διέπεται από τους κανόνες του Διοικητικού δικαίου.

Τέλος, το Δικαστήριο σημειώνει ότι «με την προώθηση του προτεινόμενου κατηγορητηρίου επιδιώκεται στην ουσία ο επηρεασμός και η ακύρωση των διοικητικών και πειθαρχικών διαδικασιών που ασκήθηκαν εναντίον του αιτητή για αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία του», ενώ σημειώνει ότι «σύμφωνα με τους συνηγόρους τους αιτητή, οι εν λόγω πειθαρχικές διαδικασίες εξακολουθούν να εκκρεμούν, παρά την στο μεταξύ απόλυση του αιτητή από την εργασία του με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Με τα δεδομένα αυτά, κρίνει ότι «η προώθηση του προτεινόμενου κατηγορητηρίου δεν μπορεί παρά να συνιστά κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας».

Η απόλυση Μαλτέζου θα προσβληθεί δικαστικώς, λέει η Ισότητα

«Τρέφω απόλυτο σεβασμό προς τον θεσμό της Δικαιοσύνης, συμμορφώνομαι με την απόφαση και δεν αποδίδω σε κανέναν δικαστή σκοπιμότητα ή προκατάληψη», αναφέρει σε ανακοίνωση της Ισότητας ο Πρόεδρος της συντεχνίας, Πρόδρομος Χριστοφή, εκφράζοντας όμως και έντονους προβληματισμούς «γιατί η μελέτη του σκεπτικού καταδεικνύει, κατά την άποψή μου, παραλείψεις που αφήνουν χιλιάδες εργαζομένους του δημόσιου τομέα χωρίς την ποινική προστασία που ο ίδιος ο νόμος τους υποσχέθηκε».

Οι προβληματισμοί που εκφράζει ο Πρόεδρος της Ισότητας σχετίζονται ιδιαίτερα με την έμφαση που δόθηκε στους όρους εργοδότησης του αιτητή και τη μη σχέση εξάρτησης με την Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη θέση του Δικαστηρίου περί κατάχρησης εξουσίας σε περίπτωση προώθησης του κατηγορητηρίου, σημειώνει ότι «παραγνωρίζει τα πραγματικά περιστατικά που θέσαμε ενώπιον της Δικαιοσύνης» και ότι «η νομική ουσία της καταγγελίας μας συνίστατο ακριβώς στο ότι η ίδια η πειθαρχική διαδικασία αποτελούσε το καταγγελλόμενο αντισυνδικαλιστικό αντίποινο· η αναζήτηση ποινικής προστασίας απέναντί του δεν αποτελεί, κατ’ εμέ, κατάχρηση, αλλά τη ρητή εφαρμογή του ίδιου του Νόμου».

Προσθέτει, ακόμα ότι «ποινικό δικαστήριο, άλλωστε, δεν έχει εξουσία να ακυρώσει διοικητική ή πειθαρχική πράξη — ζητήσαμε αποκλειστικά την κρίση περί ατομικής ποινικής ευθύνης πέντε προσώπων, κρίση που κανένα πειθαρχικό όργανο δεν μπορεί να εκφέρει».

«Προσωπικά, δεν πρόκειται να αποδεχθώ εργαζομένους δύο ταχυτήτων ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Θα μελετήσουμε με τους νομικούς μας συμβούλους κάθε διαθέσιμο ένδικο μέσο, πλαισιώνοντας τις ήδη εκκρεμούσες διαδικασίες σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο», καταλήγει ο Πρόεδρος της Ισότητας, προσθέτοντας ότι και η απόλυση του Γιώργου Μαλτέζου θα προσβληθεί δικαστικώς, καθώς η συντεχνία την κρίνει ως παράνομη.

ΚΥΠΕ