Καιρός με «άγριες» διαθέσεις: Πού αναμένονται καταιγίδες και χαλάζι

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, αλλά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές κυρίως ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα τα οποία είναι λίγο πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.