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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν: Θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα ζητήματα παιδιών μεικτών γάμων, παιδιών Μαρωνιτών και μαθητών στο Ριζοκάρπασο

 02.10.2026 - 23:30
Έρχιουρμαν: Θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα ζητήματα παιδιών μεικτών γάμων, παιδιών Μαρωνιτών και μαθητών στο Ριζοκάρπασο

Στο πλαίσιο των θεμάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα εντάσσει τα ζητήματα των παιδιών από μεικτούς γάμους, των παιδιών των Μαρωνιτών, καθώς και των μαθητών του σχολείου στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, προσθέτοντας ότι αυτά δεν πρέπει να τυγχάνουν πολιτικής εκμετάλλευσης ούτε να εξαρτώνται από πολιτικούς όρους.

Σύμφωνα με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι όλα αυτά τα θέματα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του και πως καταβάλλει προσπάθειες για τη σταδιακή επίλυσή τους, αποφεύγοντας παράλληλα να τα μετατρέψει σε αντικείμενο δημόσιας αντιπαράθεσης. Όπως σημείωσε, δέχεται καθημερινά παράπονα στο «προεδρικό» από συλλόγους, οικογένειες και αθλητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια, όπως "απώλεια υποτροφιών, αδυναμία έκδοσης βίζας ή απαγόρευση συμμετοχής σε διεθνείς διοργανώσεις" λόγω της καταγωγής ή του τόπου γέννησης των γονέων τους.

Σημείωσε πως όταν η ελληνοκυπριακή πλευρά τού μεταφέρει προβλήματα των μαθητών του σχολείου στην Καρπασία, ο ίδιος δεν θέτει πολιτικές προϋποθέσεις ούτε αξιώνει αναγνώριση καθώς «μιλάμε για παιδιά». Επεσήμανε, παράλληλα, ότι "ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, συμπεριέλαβε το ζήτημα αυτό στην ατζέντα των επτά Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) χωρίς να θέσει όρους".

Είπε ότι δίνει προτεραιότητα "σε αυτές τις παραβιάσεις" επειδή κάθε μέρα που περνά προκαλεί μη αναστρέψιμες συνέπειες στη ζωή των νέων.

ΚΥΠΕ

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